【有相睇】指標屋苑實用兩房大劈價　業主見過年後疫情未緩和　即減8.6%吸客速沽

二手減價潮之下，有業主急套現減價沽貨，就連老牌藍籌屋苑也錄大劈價成交。美聯物業徐廣森表示，九龍灣德福花園錄虎年首宗成交，業主大減8.6%沽貨，成交價720萬元。

單位圖片（由代理提供）

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成交單位為德福花園J座中層16室，實用面積556方呎，原則2房間隔，擁企理裝修。代理指，獲外區客承接換樓，單位原叫價788萬元，由於業主見近日疫情嚴峻，決定減價68萬吸客，減幅8.6%，成交價720萬元，折合實用呎價約12,950元。



由代理提供的單位相可見，內櫳企理新淨。資料顯示，原業主於2014年3月斥資505萬元購得，是次轉手帳面獲利215萬元，升值43%。

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