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【新股IPO】樂普生物2157招股次日 國際配售部分錄超額認購

股樓投資 20:58 2022/02/11

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樂普生物（新上市編號：02157）第二日招股，有傳該股已錄得超額認購，香港公開發售部份則暫時獲得2.79倍認額認購。該股自周四（10日）起至下周二（15日）招股，擬全球發售1.27億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎每股6.87至7.38元，以每手1000股計，一手入場費約7454元；2月23日掛牌；聯席保薦人為中金及摩根士丹利。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

樂普生物聚焦於腫瘤治療領域的生物製藥，擁有8款藥物進入臨床階段，尚未產生任何產品銷售收益。截至2021年8月，公司擁有人應佔虧損6.56億元人民幣，按年擴大53.4%。期內，研發開支增加1.6倍至近5.1億元人民幣。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

是次集資所得，其中約68.5%擬用於發展核心產品撥資；6.3%用於其他主要臨床階段候選藥物及主要臨床前候選藥物：15.8%用於收購有潛力的技術及資產及擴張候選藥物管線；9.4%用於一般公司用途。

 

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同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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記者：張以正

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樂普生物－B（02157） IPO 港股

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