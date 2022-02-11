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領展入標西九文化藝術廣場大樓 另旗下赤柱廣場獲洽購

股樓投資 21:20 2022/02/11

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日前才落實於澳洲收購多個優質辧公樓股權的領展(00823)再有動作。該房託宣布，已於周五(11日)向西九文化區管理局遞交了一份投標書，以競投以建造、營運及移交模式於香港西九龍文化區進行的一個固定期限之商業物業發展項目之設計、建造及營運權。該項目為西九文化藝術大樓，除了領展，入標發展商還包括新地(00016)、 信置(00083)及華懋。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

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西九文化廣場大樓項目總樓面面積合共約70萬平方呎，當中包括67.2萬平方呎的寫字樓樓面，以及2.7萬平方呎作為零售、飲食或娛樂用途。

【大行報告】 摩通指本地寬頻競爭不如預期激烈 香港電訊為行業首選   詳情請看【下一頁

領展又宣布，旗下位於南區的赤柱廣場，獲一名對該物業有興趣之具潛力買家的意向表達書。領展將以單一物業形式邀請市場表達購買該物業之意向，並將以相應程序篩選具潛力買家。 第一太平戴維斯（香港）有限公司已獲管理人委任為意向邀請及出售該物業之獨家代理。截至去年9月，赤柱廣場估值為14.15億元，佔領展資產總值0.7%。

同場加映  【iM會客室】內地放水力度增加下 內房周期股有乜可揀

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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