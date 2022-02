【90後財務自由人@iM網欄】社交平台最大的價值 Meta股票仍有未來嗎？

業績公布後, Meta(前稱Facebook)股價一夜暴跌20%以上,從高位已經調整了40% ,負面因素不斷浮現,究竟是否仍有投資價值?筆者做生意9年,一直深耕綫上營銷,利用綫上營銷在不同行業創造數以千萬元計的營業額,因此對大型綫上平台的廣告產品,可能比一般人有深一層的見解。事實上 ,過去1年筆者也有公開分享對Meta的負面看法。

Meta過去幾年一路也拋出不同的願景,包括虛擬貨幣、支付平台、網購平台等,最後都不了了之。直至最新業績,公司收入仍有超過95%來自綫上廣告業務。因此,筆者在幾個月之前的《iMoney》專欄,已經對於Meta管理層的執行能力提出質疑,亦不相信他們會在元宇宙領域取得最終勝利,如果要在元宇宙選出投資標的,暫時會選擇NVIDIA。

大眾注意力十分有價值

因此,在分析Meta時,筆者仍會當她是一間綫上廣告公司。社交平台最大的價值在於她擁有大眾的注意力(Attention),而注意力是十分有價值的。有能力的生意人可以透過社交平台獲取陌生人信任,慢慢將他們轉化成朋友及客戶。

每個社交平台也會有一段對於生意人來說的「黃金時期」,社交平台擁有大量用戶的注意力,然而廣告商未有發掘到它的潛能。

如果在那段時間,生意人能夠快人一步,部署在該社交平台,便會迎來一段「紅利」時期,能夠極低成本,甚至零成本吸引客戶。隨着愈來愈多廣告商加入平台,廣告成本便會上升,令該平台的廣告不再划算。然而, Meta早就過了「黃金時期」。

從去年開始,隨着愈來愈多廣告商進駐Meta,筆者已經意識到Meta的廣告效果已經大不如前,大大減少Meta的廣告投入,轉移到其他末完全被開發的社交平台。

用戶人數降商業價值跌

Meta更大的危機是用戶也慢慢離她而去,在剛剛公布的業績, Meta多年來首次錄得每日活躍用戶下跌。筆者認為, Meta的演算法做得不好,令用戶比較少看到真正有趣的內容,反而廣告就不斷彈出。這種用戶體驗,令到身邊很多朋友也不再使用Meta。隨着用戶人數下跌,它的商業價值也只會下跌。

讀者可能會問, Meta雖然不受歡迎,但是Instagram仍然很受歡迎呢!這的確是,但由於我們不看好Meta的管理層,因此隨着愈來愈多競爭對手浮現,早晚也會有一日步Meta的後塵。因此,當網友問筆者會不會是撈底Meta的時候,筆者的答案是不會考慮了。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

更多 90 後財務自由人 @ Ryan 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!