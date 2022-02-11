【90後財務自由人@iM網欄】社交平台最大的價值 Meta股票仍有未來嗎？

業績公布後， Meta（前稱Facebook）股價一夜暴跌20%以上，從高位已經調整了40% ，負面因素不斷浮現，究竟是否仍有投資價值？筆者做生意9年，一直深耕綫上營銷，利用綫上營銷在不同行業創造數以千萬元計的營業額，因此對大型綫上平台的廣告產品，可能比一般人有深一層的見解。事實上 ，過去1年筆者也有公開分享對Meta的負面看法。

Meta過去幾年一路也拋出不同的願景，包括虛擬貨幣、支付平台、網購平台等，最後都不了了之。直至最新業績，公司收入仍有超過95%來自綫上廣告業務。因此，筆者在幾個月之前的《iMoney》專欄，已經對於Meta管理層的執行能力提出質疑，亦不相信他們會在元宇宙領域取得最終勝利，如果要在元宇宙選出投資標的，暫時會選擇NVIDIA。

大眾注意力十分有價值

因此，在分析Meta時，筆者仍會當她是一間綫上廣告公司。社交平台最大的價值在於她擁有大眾的注意力（Attention），而注意力是十分有價值的。有能力的生意人可以透過社交平台獲取陌生人信任，慢慢將他們轉化成朋友及客戶。

每個社交平台也會有一段對於生意人來說的「黃金時期」，社交平台擁有大量用戶的注意力，然而廣告商未有發掘到它的潛能。

如果在那段時間，生意人能夠快人一步，部署在該社交平台，便會迎來一段「紅利」時期，能夠極低成本，甚至零成本吸引客戶。隨着愈來愈多廣告商加入平台，廣告成本便會上升，令該平台的廣告不再划算。然而， Meta早就過了「黃金時期」。

從去年開始，隨着愈來愈多廣告商進駐Meta，筆者已經意識到Meta的廣告效果已經大不如前，大大減少Meta的廣告投入，轉移到其他末完全被開發的社交平台。

用戶人數降商業價值跌

Meta更大的危機是用戶也慢慢離她而去，在剛剛公布的業績， Meta多年來首次錄得每日活躍用戶下跌。筆者認為， Meta的演算法做得不好，令用戶比較少看到真正有趣的內容，反而廣告就不斷彈出。這種用戶體驗，令到身邊很多朋友也不再使用Meta。隨着用戶人數下跌，它的商業價值也只會下跌。

讀者可能會問， Meta雖然不受歡迎，但是Instagram仍然很受歡迎呢！這的確是，但由於我們不看好Meta的管理層，因此隨着愈來愈多競爭對手浮現，早晚也會有一日步Meta的後塵。因此，當網友問筆者會不會是撈底Meta的時候，筆者的答案是不會考慮了。

作者 _Ryan （陳懷恩）簡介：

90 後， 2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

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