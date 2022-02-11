【科技一周回顧】三星發布3款5G旗艦手機S22系列　Meta威脅暫停歐洲FB、IG服務惹爭議

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

為迎戰蘋果、小米等對手，三星搶先在香港時間昨（9日）晚上11時舉行2022年首場發布會。三星在會上展示旗艦機Galaxy S22系列共三款手機，包括Galaxy S22、Galaxy S22+及Galaxy S22 Ultra。是次Galaxy S22系列主要提升了夜攝功能，Ultra機款更首度內置S Pen。

【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級 售約6,225元起

【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列 Ultra機款重現Note系列設計

【三星新機】三星發布會同步推出平板電腦 Galaxy Tab S8售約5,446元起

全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

歐洲議會於上月18日初步通過《數碼服務法》，期望能進一步加強對大型互聯網公司經營活動的監管。而作為科技龍頭的Meta，近日就在提交予美國證券交易委員會（SEC）的年度報告重提到，若未能與歐洲議會達成《數碼服務法》的數據共享協議，或會暫停Facebook和Instagram於歐洲的服務。



言論發表後，隨即引起歐洲議會議員Axel Voss發聲回應，指並不會受Meta威脅，若退出歐盟只會是Meta的損失。隨事情爭議逐漸升溫後，Meta立即現身解釋：「絕對沒有退出歐洲之意圖」，並重申報告主要想強調對於新政策所帶來的擔憂。

【數據管理】歐洲禁收集用家數據 Meta揚言或撒離歐洲

【Meta爭議】Meta澄清無意退出歐洲 重申只盼保障用戶基本權利

變種病毒Omicron肆虐全球，各國相繼加強防疫措施，港府亦計劃推行疫苗通行證。軟件技術公司Check Point的威脅情報部門Check Point Research（CPR）近日的研究發現，偽造通行證的詐騙集團在過去數星期愈趨活躍。Check Point軟件技術公司安全專家Liad Mizrachi表示，需要有集中的檢測和疫苗認證系統作保障。

【疫苗通行證】各國要求接種新冠疫苗 黑市大賣偽造疫苗通行證

香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）公布2021年香港資訊保安狀況及2022年保安預測。過去一年，中心共處理逾7,000宗保安事故，其中網絡釣魚（Phishing）按年增7%，連續四年上升並創新高。另外，NFT（非同質化代幣）、加密貨幣及元宇宙近年成為熱話，當中涉及安全問題。HKCERT亦公布2022年必須留意的五大保安風險：

【網絡安全】本港網絡釣魚攻擊再創新高 NFT熱炒小心5大安全風險

責任編輯：張寶燕

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