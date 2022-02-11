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【網絡安全】相似度極高！偽冒Windows 11網站　隨時竊取網民資料

20:19 2022/02/11

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但早前HP的資訊安全團隊就發現，有黑客註冊了與官方相似度極高的網站，從中誘騙用戶下載惡意軟件，意圖竊取用戶敏感資料。（HP官網圖）

現時微軟（Microsoft）開放所有用戶免費升級Windows 11，並推出一系列功能更新，吸引了不少用戶下載。但早前HP的資訊安全團隊就發現，有黑客註冊了與官方介面相似度極高的網站，從中誘騙用戶下載惡意軟件，意圖竊取用戶敏感資料。

【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）

【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮

近日，HP的資訊安全團隊於官網發布研究指，自上月起發現了有黑客意圖假冒微軟官網網址，註冊了與官網介面相似度極高的網站：

  • 「windows-upgraded[.]com」（偽冒Windows 11網站）
  • https://www.microsoft.com/zh-hk/software-download/windows11（官方網站）

並將更新檔案掉換「Windows11InstallationAssistant.zip」的惡意軟件，企圖透過解壓縮過程遠端植入惡意軟件，竊取用戶信用卡、銀行資料等敏感資料。

經過調查後，團隊發現惡意軟件註冊國家為俄羅斯，防毒軟件亦可能無法掃描此大小的檔案，故令惡意檔案可通行無阻地地安裝。因此團隊強調用戶在安裝軟件時，必須慎選值得信賴的可靠來源，以免落入騙徒圈套。

【FB新功能】Facebook Messenger增三大新功能　語音訊息可長達30分鐘

責任編輯：黃顯晴

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