【新股IPO】匯通達網絡9878下周掛牌 傳以下限43元定價

農村市場產業互聯網平台匯通達（新上市編號：09878）剛於周四（10日）截飛，消息指該股擬以招股價下限43元定價，其招股價範圍介乎每股招43至48元。匯通達是次計劃發行約5160.62萬股，每手100股，一手入場費為4848.4元；2月18日掛牌；中金、花旗及華興證券為聯席保薦人。

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阿里巴巴（09988）持有匯通達近兩成股份，為匯通達第二大股東。匯達通的單一最大股東為公司創始人兼董事長汪建國，他亦持有主要從事產業鏈服務等多元化投資集團五星控股。

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截至2021年9月底止九個月，匯通達錄得收入465億元人民幣，股東應佔虧損2.8億元；去年同期收入和虧損分別為344億及3.8億元人民幣。

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該股是次集資所得約三成將用作加強客戶關係並進一步擴大客戶群，約25%用於優化供應鏈的能力和效率，約兩成投放於增加對公司平台IT基礎設施投資及增強門店SaaS+變現能力。餘下集資所得則作為尋求戰略合作、投資、收購，以及營運資金用途。

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記者：張以正