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【山地悠遊人生@iM網欄】直布羅陀 從西班牙一秒到英國！

名人薈萃 08:10 2022/02/13

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直布羅陀（Gibraltar）是英國在歐洲大陸上最後一塊海外領土，是通往地中海的入口，因為戰略地理位置，所以英國才保留這片小小的殖民地。總面積只有6.8平方公里，其中大部分土地是山，還有一塊具象徵意義的巨型的岩石。 只有33，000 居民，但除了這3萬居民外，另有多達一萬名西班牙人，每天早上過境進入直布羅陀打工，下班後過境回西班牙的家裏。

    點擊圖片放大

因為直布羅陀太小，不夠地方蓋機場，無計可施下，需要填海，將機場跑道打橫起在西班牙邊境。 每次出入邊境，都需要通過機場跑道。 這是全世界上唯一一個不用登機證可以自由進出的機場，既是跑道也是一般的道路。要前往直布羅陀，可由英國飛直布羅陀機場或西班牙馬拉加機場。我的英國朋友經常飛到直布羅陀，然後過境西班牙度假和沖浪。

為了去直布羅陀，我由巴塞隆納坐內陸機到馬拉加 Malaga，然後轉乘3個小時大巴，走路過境，為的就是在直布羅陀機場跑道自由行走。在進入直布羅陀領土時，機場跑道是必經之路，就好像過馬路一樣穿越跑道。如有飛機升降，人和車都要停下來等。

可惜過境時沒有在護照印章，有一點失落感。在市中心的遊客中心，買一個旅遊印章要2英鎊！

直布羅陀貨幣只可以在當地使用，英鎊和歐元是直布羅陀的通用貨幣。但直布羅陀的錢幣不可以在英國或西班牙使用。

小小的直布羅陀到底有多細小呢，跟香港的油尖旺區差不多大小。我由機場跑道過境後，漫步整個直布羅陀，轉了一圈，差不多用了三個小時，其中一個小時是攀爬直布羅陀山，也就是著名的直布羅陀石。

直布羅陀巨岩幾乎是唯一的景點，可坐纜車上去或爬上去，山上到處可見頑皮的猴子，加上怡人的地中海氣候，山頂上可俯瞰整個直布羅陀，右邊望到歐洲，左邊可以隔著地中海望到非洲。

直布羅陀山上可俯瞰整個直布羅陀，

馬路太窄，只能單程行車，大型貨車無法通過。

街上還有傳統英國電話亭。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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