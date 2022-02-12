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【細味醺徒@iM網欄】清酒打邊爐？疫情下家中平喝的推薦名單

名人薈萃 09:01 2022/02/12

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疫情再起，晚市堂食又被叫停，朋友聚會與酒局，也全部取消了。畢竟，午間喝酒總是有點怪怪的，而且也不想承受突然被強檢風險。

正因如此，近期只好再待在家吃外賣，或自己煮食，在周末才開一瓶可配家常便飯的清酒，聊勝於無。在臉書裡也見不少人用清酒打邊爐，正好讓我找個題材，借題發揮一下。

很多人在家裡打邊爐或買外賣，隨便的在超市買一枝清酒，但很多時是配搭不宜，酒不好喝，甚至配上了麻辣火鍋，那倒不如不喝。

在家喝酒的選酒法則
在家喝酒，我建議兩個法則，第一，超過500元一枝的酒別買；低過100元一枝的酒也別買。第二，除非您買刺身壽司外賣，否則別買純米大吟釀。為什麼呢？就第一點而言，價格高於500元一枝的酒，大多是較有層次，亦帶香氣的酒，如果配以味道較濃的廣東菜或濃濃湯底的邊爐，其實是暴殄天物，因為酒的味道都被調味蓋過了，絕對是浪費；而低過100元的酒，大多辛口且欠層次，酒精味較突出，配上打邊爐的話，如果不是麻辣湯或沙爹湯還可，不然酒會變得十分難喝，就像喝高酒精度白酒的味道。在此給大家一個貼士，如果準備打邊爐配酒，而又有辣湯的話，最好是配以較濃而且酸度較高的酒，選一些山廢類及甘口（日本酒度較低或負值）的酒，會較易配，千萬千萬不要配上日本酒度高的辛口酒。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

至於第二點，其實邏輯都同第一點相近。純米大吟釀價格較高，而且較溫婉，配家常菜要不是被蓋過味道，就是浪費了將它配搭更高級食材的機會；挑選吟釀類、本釀造或純米酒一類，其實較「門當戶對」。

中小型酒藏專心釀好中低階酒
遵從了兩個法則後，再揀酒藏。日本酒藏大多沒有階級之分，不少大型酒藏都會釀造平價至貴價的酒，豐儉由人。這是好處，但也是壞處，因為不少人可能會因為一些酒藏較知名，而挑選其較便宜的銘柄。依我的個人經驗，太知名的酒藏，中下價酒反而不是每家都造得好，好像性價比可能較專門釀中下價的酒藏差。現時有些中小型的日本酒藏，主打吟釀級別的酒或只釀純米酒，專心只造好某個價格區域的酒，反而會更著重酒體的變化及風味，釀出與別不同的酒。

好像早前在欄中提過的「天美」，就是專門釀吟釀酒，它就研究了開瓶後放在冰箱內，每日會有不同味道變化的酒；又例如量產的「射美」，也是只產吟釀以下級別的酒，但居然因太好喝而經常被炒高價格。還有近年大熱的「樂器正宗」，也是不釀大吟釀類別的酒造。所以，不妨多到日本的酒評網 Saketime ，發掘一下新晉的中小型酒造，最好釀的款式不多，但經常更換銘柄和釀季節限定酒，很多時候會有意外驚喜。

那麼是否著名酒藏的低階酒就不好買呢？又不好一竹篙打一船人，我會建議各位讀者挑選它的季節限定酒，又或是選一些酒藏較暢銷的酒，因為限定酒通常會釀造較特別的風味，而較暢銷的酒也較「穩陣」，別因為牌子名氣大，就什麼都買回來。

最好網購並僅記格價
還有一點很重要，就是買酒前先在網上格價，筆者發現網上賣酒的店，同一枝酒，價格差異也可以很大，當然這可能是緣於商店用不同的方式存酒，成本有異，但也最好比較一下，有些差異可近兩至三成，我就認為無必要付此溢價。另外，買酒我大多不會到超市選購，因為不少超市的酒都是來自香港幾間主要大型分銷商，價格較貴之餘，進口的酒藏都不是評分太高的酒，酒款亦會因為儲貨問題而不夠新。所以，我還是建議大家多網購呢！

瀧自慢純米大吟釀

秀鳳純米大吟釀超辛口

我的推薦名單
好了，要我推薦一些在家喝酒的選擇的話，我會介紹您喝「二兎」、「旦」、「天美」、「樂器正宗」、「澤屋」、「勝山」、「寒菊」，都是一些價格相宜，而相當合於配搭家常便飯的酒。

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

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