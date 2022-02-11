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雨潤食品1068投機炒賣味濃 未必受惠豬肉價格上升

股市 19:53 2022/02/11

分享：

雨潤食品 （01068） 今天挫6.33%報0.74元，持續弱勢下有機會再下試前浪底0.7元。此豬肉相關股以中下游加工業務為主，未必受惠生豬價格上升。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指此股投機炒賣味濃，入市要嚴守止蝕風險，箇中看法請立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

欄名 : 3分鐘睇股

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