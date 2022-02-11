雨潤食品1068投機炒賣味濃 未必受惠豬肉價格上升 股市 19:53 2022/02/11 分享： 雨潤食品 （01068） 今天挫6.33%報0.74元，持續弱勢下有機會再下試前浪底0.7元。此豬肉相關股以中下游加工業務為主，未必受惠生豬價格上升。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指此股投機炒賣味濃，入市要嚴守止蝕風險，箇中看法請立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 今日 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 今日 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 今日 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 美國通脹超出預期 黃偉豪：年底拜登中期選舉戰、料3月加息力度大 今日 美國通脹超出預期 黃偉豪：年底拜登中期選舉戰、料3月加息力度大 中移動941回購消息未算驚喜 料股價試高難大升 今日 中移動941回購消息未算驚喜 料股價試高難大升 你可能感興趣 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 今日 13:34 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 今日 15:03 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 今日 15:27 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 最新專欄文章 更多 信達生物1801闖FDA關未成功 持貨止蝕睇咩位？ 今日 信達生物1801闖FDA關未成功 持貨止蝕睇咩位？ 華潤水泥1313超買仍可追？ 7.1元有貨怎處理？ 今日 華潤水泥1313超買仍可追？ 7.1元有貨怎處理？ 華潤電力836發盈警 23元接貨宜離場？ 今日 華潤電力836發盈警 23元接貨宜離場？ 中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 今日 中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 今日 中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 雨潤食品（01068） 港股 H股 食品 豬肉股 豬肉 豬價 天然氣 商品 止蝕