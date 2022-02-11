華潤水泥1313超買仍可追？ 7.1元有貨怎處理？ 股市 19:44 2022/02/11 分享： 華潤水泥 （01313） 近日升穿多條移動平均綫，14天RSI已達73進入超買區，連升6個交易日後，今午市略為回吐報7.25元，跌不足1%。有觀眾問7.1元買入有微利怎處理？水泥板塊受惠中央基建提速，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）謂需留意能否突破250天綫？詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 今日 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 今日 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 今日 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 今日 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 美國通脹超出預期 黃偉豪：年底拜登中期選舉戰、料3月加息力度大 今日 美國通脹超出預期 黃偉豪：年底拜登中期選舉戰、料3月加息力度大 你可能感興趣 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 今日 13:17 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 今日 13:34 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 今日 15:03 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 最新專欄文章 更多 信達生物1801闖FDA關未成功 持貨止蝕睇咩位？ 今日 信達生物1801闖FDA關未成功 持貨止蝕睇咩位？ 雨潤食品1068投機炒賣味濃 未必受惠豬肉價格上升 今日 雨潤食品1068投機炒賣味濃 未必受惠豬肉價格上升 華潤電力836發盈警 23元接貨宜離場？ 今日 華潤電力836發盈警 23元接貨宜離場？ 中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 今日 中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 今日 中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 華潤水泥控股（01313） 上峰水泥（深：000672） 福建水泥（滬：600802） 華新水泥（滬：600801） 冀東水泥（深：000401） 西部水泥（02233） 中國天瑞水泥（01252） 亞洲水泥(中國)（00743） 東吳水泥（00695） 山水水泥（00691）