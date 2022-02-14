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【手機設備股】舜宇1月手機鏡頭出貨量按年跌11%、股價反升3%　丘鈦手機攝像頭模組銷量升31%

股市 10:24 2022/02/14

分享：

舜宇1月手機鏡頭出貨量按年跌11%　丘鈦手機攝像頭模組銷量升31%

「手機孖寶」舜宇光學 （02382） 及丘鈦科技 （01478） 公布1月份營運數據。舜宇上月手機鏡頭出貨量為1.3億件，按月升8.7%，惟按年跌11%，手機攝像模組出貨量4999.5萬件，按年及按月跌23.3%及3.7%。舜宇解釋，錄得按年跌幅主因去年同期出貨量基數較高，且現時整體智能手機市場需求疲軟。

舜宇上月車載鏡頭出貨量按月大升55.3%，按年亦升2.5%，錄得752.7萬件，主要是因為去年12月份聖誕節假期影響，使得出貨量基數較低。舜宇上周五跌4.4%，創去年10月新低後，今低開後回升3%，報193.9元。

丘鈦：上月手機攝像頭模組銷量按年升31%

至於丘鈦科技，上月手機攝像頭模組銷售數量達4745.4萬件，按月升4.9%，按年升30.8%，其中3,200萬像素以下攝像頭模組銷量為3411.6萬件，按月升5.9%，按年升27.7%。另外，指紋識別模組銷銷量為1059.8萬件，按月升1.3%，按年升26.3%。

丘鈦指，上月攝像頭模組及指紋識別模組產品按年增長，主因兩個業務的市場份額有所提升。丘鈦股價反覆下跌，今再跌0.7%，報8.33元。

*舜宇光學股價前景及買賣策略，重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

 

相關文章：【舜宇2382】舜宇光學去年手機鏡頭出貨量僅達標九成　車載鏡頭幾近達標

【手機設備股】丘鈦科技去年攝像頭模組銷量4.79億件、達全年目標近98%　12月銷售年增23%

 

港股 舜宇光學科技（02382） 智能手機 鏡頭

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