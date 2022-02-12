【玄人‧峰語@iM網欄】「預言聖經」 從《皇極經世》看中國的發展(一)

中國古典如《推背圖》、《皇極經世》等，不少玄學愛好都都視之為東方的「預言聖經」，因為它們為當世不少發生的現象，提供了很準繩的預測。當然，背後的學理及玄機，相信不少同好花一生之力也未必可以完全解密，但作為玄學愛好者，都會花點心思去研究及探討一些與我們息息相關的綱領。上期已提過，《皇極經世》相傳是古人邵康節以先天六十四卦，編織了一個龐大的歷史年表，當中分為「元、會、運、世」，再以六十四卦及384爻的卦辭和象辭去解讀世局、政經、文化、歷史的變化。

《皇極經世》的時間分節有相當的複雜性，在此不作細表，而我們所關心的，是對我們有著貼身影響的近代時空發展。《皇極經世》的出現，本身是以中原(中國)為核心，因至卦爻世運的變化，我們會套用在中國的發展之上較為貼切。目前，現在中國正身處於1984年至2043年的60年大運時空，而這60年正是由「火風鼎」的卦氣去支配。

事實上，如果大家有留意中國近代歷史的發展，不難發現中國社會、經濟、國力自80年代開始騰飛，如果將「鼎」卦套用其中，中國是反映卦象的發展, 也是進入了與世界強國鼎足以立的局面。鼎卦之初爻(即首十年爻運，1984至1993年)為「鼎顛趾，利出否。得妾以其子，无咎。」簡單而言, 此比喻君王立制建國必需先清君側，但大亂後必須有權宜之計，君子成大器不應拘小節，而這正正當其時中國進入了不論黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓的時代了。

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鼎之二爻(即第二個十年爻運，1994至2003年)為「鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。」意思是鼎中裝滿美食，然而所來往的人並非善類，不要親近，最終為就會行則吉運。這十年，是中國進步經濟發展高速期，很多外圍的國家虎視眈眈，但當其是中國卻行轁光養晦的策略，不理外圍風吹草動，自己繼續發展，成就了十年的經濟起飛。

至於鼎之三爻(即第三個十年爻運，2004至2013年)為「鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨虧悔，終吉。」簡單言之，即鼎耳改變(因煮得太熱，鼎旁的扶手也變形)，無法移動鼎，裡面肥美的雉雞美食，看到卻是吃不到(因美食側在一旁)，要等到下雨，鼎溫下降，可以用手去移動鼎自然可吃鼎中美食。如再進一步解釋，是因為發展過快過熱，引來外間對中國掘起大為注視，但要收掣也來不及。然而，我們要等的，就是下一場大雨(即中國只能被動，等外圍客觀形勢轉變)，鼎降溫就自然有出路，中國也有轉機。就在這個時候，出現了「911事件」，美國要將焦點放在中東，後來2008年金融海嘯，美國也要大搞量化寬鬆，無暇再理中國，反而中國因利成便，乘風而起再享受了十年的高速增長，因為爻言最後也說 「終吉」。

作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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