【玄人‧峰語@iM網欄】「預言聖經」 從《皇極經世》看中國的發展(一)

中國古典如《推背圖》、《皇極經世》等,不少玄學愛好都都視之為東方的「預言聖經」,因為它們為當世不少發生的現象,提供了很準繩的預測。當然,背後的學理及玄機,相信不少同好花一生之力也未必可以完全解密,但作為玄學愛好者,都會花點心思去研究及探討一些與我們息息相關的綱領。上期已提過,《皇極經世》相傳是古人邵康節以先天六十四卦,編織了一個龐大的歷史年表,當中分為「元、會、運、世」,再以六十四卦及384爻的卦辭和象辭去解讀世局、政經、文化、歷史的變化。

《皇極經世》的時間分節有相當的複雜性,在此不作細表,而我們所關心的,是對我們有著貼身影響的近代時空發展。《皇極經世》的出現,本身是以中原(中國)為核心,因至卦爻世運的變化,我們會套用在中國的發展之上較為貼切。目前,現在中國正身處於1984年至2043年的60年大運時空,而這60年正是由「火風鼎」的卦氣去支配。

事實上,如果大家有留意中國近代歷史的發展,不難發現中國社會、經濟、國力自80年代開始騰飛,如果將「鼎」卦套用其中,中國是反映卦象的發展, 也是進入了與世界強國鼎足以立的局面。鼎卦之初爻(即首十年爻運,1984至1993年)為「鼎顛趾,利出否。得妾以其子,无咎。」簡單而言, 此比喻君王立制建國必需先清君側,但大亂後必須有權宜之計,君子成大器不應拘小節,而這正正當其時中國進入了不論黑貓白貓,捉到老鼠就是好貓的時代了。

鼎之二爻(即第二個十年爻運,1994至2003年)為「鼎有實,慎所之也。我仇有疾,終无尤也。」意思是鼎中裝滿美食,然而所來往的人並非善類,不要親近,最終為就會行則吉運。這十年,是中國進步經濟發展高速期,很多外圍的國家虎視眈眈,但當其是中國卻行轁光養晦的策略,不理外圍風吹草動,自己繼續發展,成就了十年的經濟起飛。

至於鼎之三爻(即第三個十年爻運,2004至2013年)為「鼎耳革,其行塞,雉膏不食。方雨虧悔,終吉。」簡單言之,即鼎耳改變(因煮得太熱,鼎旁的扶手也變形),無法移動鼎,裡面肥美的雉雞美食,看到卻是吃不到(因美食側在一旁),要等到下雨,鼎溫下降,可以用手去移動鼎自然可吃鼎中美食。如再進一步解釋,是因為發展過快過熱,引來外間對中國掘起大為注視,但要收掣也來不及。然而,我們要等的,就是下一場大雨(即中國只能被動,等外圍客觀形勢轉變),鼎降溫就自然有出路,中國也有轉機。就在這個時候,出現了「911事件」,美國要將焦點放在中東,後來2008年金融海嘯,美國也要大搞量化寬鬆,無暇再理中國,反而中國因利成便,乘風而起再享受了十年的高速增長,因為爻言最後也說 「終吉」。

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

