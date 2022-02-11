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【元宇宙】YouTube研把遊戲影片加入「元宇宙」　大讚NFT市場有潛力

環球政經 20:33 2022/02/11

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最近不少企業都宣布進軍元宇宙，Google母企Alphabet（GOOGL）旗下影音分享網站YouTube周四（10日）公布了本年計劃推出的新產品和工具，當中提到會發展元宇宙和NFT，旨在為遊戲內容帶來更多更生動的觀看體驗。

YouTube首席產品官Neal Mohan在一篇網誌中發布今年推出的新產品和工具，例如為創作者提供更多獲利方法、創作者們可以一起直播等。網誌亦提到最近的熱門話題元宇宙，YouTube表示正在思考如何讓觀眾在觀看時更加身臨其境，該平台現在先會將重點放在與遊戲相關的影片上，令影片感覺更生動，與觀眾增加互動。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

去年NFT的銷量飆升，但有聲音批評，NFT涉及很多詐騙、版權盜竊的行為，Neal Mohan提到可以為NFT提供更加安全的購買途徑。網誌寫道，YouTube可提供一個可驗證的途徑，讓觀眾購買創作者的獨特影片、照片、藝術作品甚至體驗。Neal Mohan承認在技術上還有很多需要考慮，但認為NFT市場有令人難以置信的潛力。

【延伸閱讀】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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