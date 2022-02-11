華潤電力836發盈警 23元接貨宜離場？ 股市 19:34 2022/02/11 分享： 華潤電力 （00836） 發盈警，純利按年度少賺70%至80%，今早股價未受太大影響，更曾升至21.25元最高位，惟甫即轉跌，截止下午2時跌2.4%。此火電股受燃媒成本上升影響，去年下半年始媒價飆升，加重華潤電力經營成本。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）教大家短綫部署策略。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 今日 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 今日 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 今日 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 今日 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 今日 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 你可能感興趣 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 今日 12:56 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 今日 13:17 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 今日 13:34 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 最新專欄文章 更多 信達生物1801闖FDA關未成功 持貨止蝕睇咩位？ 今日 信達生物1801闖FDA關未成功 持貨止蝕睇咩位？ 雨潤食品1068投機炒賣味濃 未必受惠豬肉價格上升 今日 雨潤食品1068投機炒賣味濃 未必受惠豬肉價格上升 華潤水泥1313超買仍可追？ 7.1元有貨怎處理？ 今日 華潤水泥1313超買仍可追？ 7.1元有貨怎處理？ 中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 今日 中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 今日 中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 華潤電力（00836） 港股 H股 龍源電力（00916） 華電國際電力（01071） 中華電力 電力 中國電力（02380） 中廣核電力（01816） 博耳電力（01685）