信達生物1801闖FDA關未成功 持貨止蝕睇咩位？ 股市 20:16 2022/02/11 分享： 信達生物 （01801） 隔晚未能順利通過美國FDA臨床試驗，今天股價於成交量增多下急跌逾7%。持有此生物科技股的投資者，短綫該走還是留？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為此股雖調整已深，但必須嚴守年初低位重要關口，詳情立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 今日 騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 今日 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 今日 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 今日 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 今日 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 你可能感興趣 騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 今日 12:36 騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 今日 12:56 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 今日 13:17 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 最新專欄文章 更多 雨潤食品1068投機炒賣味濃 未必受惠豬肉價格上升 今日 雨潤食品1068投機炒賣味濃 未必受惠豬肉價格上升 華潤水泥1313超買仍可追？ 7.1元有貨怎處理？ 今日 華潤水泥1313超買仍可追？ 7.1元有貨怎處理？ 華潤電力836發盈警 23元接貨宜離場？ 今日 華潤電力836發盈警 23元接貨宜離場？ 中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 今日 中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 今日 中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 信達生物（01801） 中國生物科技服務（08037） H股 昊海生物科技（06826） 生物科技 生物科技股 港股 中生北控生物科技（08247） 金斯瑞生物科技（01548） 億勝生物科技（01061）