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信達生物1801闖FDA關未成功 持貨止蝕睇咩位？

股市 20:16 2022/02/11

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信達生物 （01801） 隔晚未能順利通過美國FDA臨床試驗，今天股價於成交量增多下急跌逾7%。持有此生物科技股的投資者，短綫該走還是留？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為此股雖調整已深，但必須嚴守年初低位重要關口，詳情立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

 

 

欄名 : 3分鐘睇股

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