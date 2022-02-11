【藝術名畫】俄羅斯藝術展保安稱無聊 為780萬名畫「點睛」 被控蓄意破壞

前蘇聯藝術家萊波爾斯卡婭（Anna Leporskaya）價值74萬元英鎊（折合約780萬港元）的畫作《Three Figures》一直視為俄羅斯的文化遺產之一，然而該畫作在俄羅斯葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）葉利欽中心（Yel'tsin Center）的一個抽象藝術展，遭一名首天上班的保安破壞，該保安被控蓄意破壞，更面臨罰款以及最高三個月監禁。

該保安透露因為工作無聊，他用原子筆在畫作上為其中兩個人物畫上眼鏡。據報導，在事件發生兩周左右，會場便向警方發表聲明，表示兩名參觀者發現了畫作的不尋常之處，並通知了藝術展員工。

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據媒體The Art Newspaper Russia報道指，由於墨水已經略微滲入了油漆層，幸而，遭破壞的位置筆畫壓痕不深，所以整體浮雕並沒大礙。經過檢查後，修復畫作的金額約為 2,470元英鎊（約2.6萬港元），被解僱的保安將面臨罰款395元英鎊（約4100港元）以及最高三個月監禁。

這幅名畫目前已暫時遭移送到莫斯科國立特列季亞科夫畫廊（State Tretyakov Gallery）修復，葉利欽中心藝術展的其餘畫作亦已安裝上了防護屏。

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責任編輯：龍紀瑩