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烏克蘭美女軍人出征TikTok 與俄羅斯打政治宣傳戰

環球社會熱點 09:05 2022/02/12

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俄羅斯及烏克蘭邊境緊張情況持續，烏克蘭積極備戰，多位烏克蘭女兵更拍短片紀錄備戰日常，包括在軍營中跳舞、組裝武器的過程等。短片在網上吸引大量網民觀看，更有帳戶因此增加近3.5萬人追蹤。有指烏克蘭試圖與俄羅斯打政治宣傳戰，短片是為展示烏克蘭的軟實力及贏得外界讚揚。

英外相搞錯羅斯托夫屬烏克蘭 俄羅斯：似同聾人對話 【下一頁】

多名烏克蘭女兵利用社交平台TikTok發布相片及短片，展示備戰日常，內容以軍營舞蹈為主，亦有部分展示女兵拆除及重組武器，或在軍營中玩樂的內容。

其中一段廣為流傳的影片，正是一班身穿帶有烏克蘭國旗及軍徽的年輕軍裝女兵模仿唱歌，該帳戶展示女兵擺姿勢及進行演練的一系列照片及影片。目前帳戶已獲得近3.5萬人追蹤，及近60萬人讚好。

    點擊圖片放大
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另一個帳戶亦展示3名年輕女兵，在樹林演習和在軍營玩鬧過程，已吸引近5,000人追蹤及5.2萬人讚好。女兵Katiusha則在短片中展示跳舞及巡邏的過程，已吸引近3萬人追蹤及近50萬人讚好。

拜登籲美國人即時撤離烏克蘭 憂俄烏局勢失控 【下一頁】

TikTok帳戶擁有3,000名追蹤者及2.7萬人讚好的Iryna Greytsarovska在個人檔案寫明，烏克蘭是最重要的。外媒分析指，社交媒體上的短片、相片及KOL都有助烏克蘭輸出軟實力，令烏克蘭獲得外媒讚揚。

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責任編輯：李俊儀

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