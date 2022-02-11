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倫敦警局一姐辭職 市長不滿其處理警隊作風手法

環球社會熱點 19:05 2022/02/11

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英國上周有報告指警隊內部存在厭女及歧視等問題，倫敦警察局局長迪克再遭到批評。倫敦市長簡世德不滿意迪克處理警隊作風問題的回應。兩人周四（10日）原定會面，但迪克無出席會議自行宣布辭職，並稱是因簡世德對其無信心而被迫辭職。

專家反對英國提前解封 批政府未考慮後遺症隱憂 【下一頁】

迪克（Cressida Dick）2017年打破英國100多年以來的傳統，成為首位女性倫敦警察局長。

但去年倫敦警員性侵及殺害33歲夜歸女子弗雷澤（Sarah Everard）一案引起社會轟動，迪克被指管理警隊不嚴。再加上警方以防疫為由強行驅散悼念遇害女子的集會，當時外界已對迪克不滿。

英國監警機構上周發表報告，稱發現倫敦警察局內部出現厭女、歧視和性騷擾等情況，更令迪克的職業生涯遭受考驗。

簡世德（Sadiq Khan）事後表示已向迪克發出最後通牒，警告迪克只有幾日時間處理警隊內部作風問題。

英國查理斯第二次確診新冠肺炎 【下一頁】

簡世德原定周四下午與迪克開會，但迪克沒有出席會議，在開會前主動遞交辭職信。而迪克再宣布離職前幾個小時向英國廣播公司（BBC） 表示，她絕對無意辭職。

迪克辭職的消息傳出後，她表示由於簡世德表明對她領導警隊的能力沒有信心，她是在別無選擇的情況下請辭。

現年61歲的迪克於牛津大學畢業，在1983年加入警隊。她的晉升神速，加入警隊10年已被擢升為總督察。她負責反恐工作的經驗豐富，曾於美國911恐襲發生後負責指揮工作，也曾有份處理2005年倫敦爆炸案。

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責任編輯：鄭錦玲

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