【防疫措施】九巴今起13條路綫尾班車提早至8點 一文看清有關措施

第五波疫情肆虐本港，九巴今日（11日）宣布，有13條路綫由即日起尾班車時間將提早至8時，直至另行通知。

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該13條路綫分別為47A、66M、67X、80M、82K、85B、88K、89B、234A、286M、290、296A、296M，受影響的地區包括有沙田、屯門、將軍澳、荃灣等。而其他九巴路綫由11日至17日期間會臨時減少班次，晚上8時後，部分路綫最長可能需要等30至60分鐘才有一班車。

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責任編輯：羅浩濂