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【環保科技】Garmin推太陽能手錶Instinct 2 Solar　戴在手上也可充電

科技 11:00 2022/02/12

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智能手錶品牌Garmin近日推出兩款太陽能智能手錶Instinct 2 Solar和Instinct 2S Solar，可讓用戶在陽光或強光下補充電池電力，還內置不同運動應用，如跑步、游泳及力量訓練等。（官網圖）

對於很多擁有智能手錶的用戶而言，有時可能有忘記充電的情況。智能手錶品牌Garmin近日推出兩款太陽能智能手錶Instinct 2 Solar和Instinct 2S Solar，可讓用戶在陽光或強光下補充電池電力，還內置不同運動應用，如跑步、游泳及力量訓練等。

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Garmin是次推出了兩個尺寸的Instinct 2 Solar，分別有錶面45mm尺寸的標準版，以及適合手腕較小用戶佩帶，錶面只有40mm的尺寸選擇，重量也較標準裝輕10g。兩款均設有普通版與太陽能版本可選，該品牌更聲稱，太陽能款「只要一天三小時在戶外，戶外光照達50,000lux」就能持續使用。但因Instinct 2S Solar尺寸較小，故無法和標準版的Instinct 2 Solar一樣無限使用。

是次推出的Instinct 2 Solar和Instinct 2S Solar各有五個版本，包括標準版、衝浪版、戰術版、Dēzl和迷彩版的手錶。各款式均有不同之處，以衝浪版為例，針對的是水上運動愛好者，售價比標準版貴50美元（約390港元）。增加了衝浪、帆板和風箏衝浪的活動資料；而Dēzl則專為貨車司機設計，具有司機特定功能。

版本 普通款價錢 太陽能款價錢
標準版 349.99美元（約2,722港元） 449.99美元（約3,510港元）
衝浪版 399.99美元（約3,112港元） 499.99美元（約3,892港元）
戰術版 / 499.99美元（約3,892港元）
Dēzl 399.99美元（約3,112港元） /
迷彩版 399.99美元（約3,112港元） /

所有版本手錶除了具有GPS、心率、氣壓高度計、指南針、加速度計和溫度計功能，還增加了血氧監測，可提供一系列額外的訓練功能，包括恢復、訓練效果。而在健康方面則可以記錄月經和懷孕狀態，並監測用戶睡眠和壓力。

現時所有版本的Instinct 2  Solar都正式公開發售，當中以標準版定價最低，僅349.99美元（約2,722港元），但若用戶想定制個人化的款式，就需再稍微等候了。

【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）

責任編輯：黃顯晴

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