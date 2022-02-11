【MPF】駿隆: 強積金1月表現欠佳 人均虧損7,544港元 專家教你揀基金大法

去年底開始全球疫情再惡化，環球股市持續波動，資產價值也回落，也拖累強積金表現。整體強積金市場在 1 月份出現負回報，大部分資產開始出現較大幅度調整。強積金顧問有限公司駿隆指，1月份強積金每人平均蝕達7,544港元。

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美國1月份非農就業表現強勁，強化投資者對於聯儲局加快升息步調的預期，而且隨著聯儲局縮減負債表可能性提高。截至1月31日，駿隆強積金綜合指數跌 8 點 (-2.9%)，報 249 點。1 月份三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌 12 點 (-3.4%)，報 344 點；混合資產基金指數跌 9 點 (-3.6%)，報 250 點；固定收益基金指數跌0.85 點，報127 點。1 月份強積金每人平均蝕達7,544港元。

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駿隆集團常務董事陳銳隆表示：「高風險投資者可考慮估值較低、通脹溫和、可採取較寬鬆貨幣政策的中港股市，趁低吸納；偏好美股的投資者需留意基金經理的選股能力。低風險投資者可考慮轉移資產至人民幣貨幣及債券基金持盈保泰。」

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記者：陳詠妍