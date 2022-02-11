【未來能源】核聚變研發競賽持續加速 Google夥拍核能公司打造「人造太陽」

核聚變有望提供豐富的低碳能源，它與太陽釋放能量的過程相同，因此一直被視為未來的能源，然而技術目前仍然面對巨大挑戰，核聚變行業的人士認為，目前行業需要創新思維和顛覆性技術去打破這種情形。而Google與核能公司TAE的合作則有望令核聚變技術更為成熟。

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根據外媒《BBC》報導，Google已經將公司在「人工智慧」以及「機器學習」方面的專業知識借給該公司，相信可以加快實現可控核聚變的時間表，TAE技術公司指，通過應用能夠自我迭代的軟件，曾經需要兩個月的任務現在已經縮短到幾個小時就可以完成。據了解，以往機器如果需要更新軟體或調整硬件，過程往往需要兩個月左右，而通機器自我學習，現時只需一個下午的時間即可完成更新。

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同時，機器自我學習也被科學家用來重建核聚變實驗期間所發生之事，科學家會通過這個功能「回放」實驗過程，並將多股數據可以被拉到一起，以便更深入地了解這個過程。TAE的首席執行官Michl Binderbauer表示，與Google的合作對公司的長期規劃目標有很大幫助，原本打算在2030年之前推出商業核聚變測試設備現在有可能提前實行。

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記者：鄭日棱