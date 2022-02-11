【e利是】花旗手機派利是總金額新年期間按年翻倍　四成屬25至34歲組別

▲ 花旗手機派利是總金額新年期間按年翻倍，四成屬25至34歲組別。

花旗銀行表示，自2020年首度推出手機派利是以來，客戶反應一年比一年踴躍，今年電子利是金額更按年翻倍，可見客戶在疫情期間樂於使用手機派利是。該行指，今年年初一至初七期間，透過Citi Mobile App派發電子利是總金額按年大增至約2.5倍，派利是次數亦增加了40%，佔轉數快轉賬次數的26%。最多客人在年初一及年初四派發電子利是，派出利是分別佔利是總數量近三成及近一成半。

今年經該行派發電子利是的客戶中，有四成屬25至34歲組別，28%屬35

至44歲組別，反映電子利是功能較受年輕客戶歡迎。客戶於新年前夕至2月15日或之前用手機派利是，更可參加「Citi派利是」大抽獎，有機會贏取新春大利是8888元（名額3名）、888元（名額10名）或88元（名額1,500名）。

另外，花旗又推出期間限定優惠，全新客戶開立Citi Plus戶口可享高達7.8%儲蓄年利率。由即日至2月28日，Citi Plus新客戶的首5萬港元存款可享高達6%額外儲蓄年利率，包括3個月（於4月份至6月份回贈利息）額外3%儲蓄年利率迎新獎賞及3個月（於5月份至7月份回贈利息）3%新春雙倍儲蓄年利率迎新獎賞，賺取高達750元。客戶更可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺高達1.8%年利率。

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