中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 股市 18:28 2022/02/11 分享： 中移動 （00941） 昨天調整過後，今天收56.35元靠穩。有觀眾問49元有貨，目前已有不少利潤，中長綫除了收息，股價可否變紅底上望100元？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家分析長遠持股策略。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大 今日 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大 騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 今日 騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 今日 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 今日 內房股強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 今日 中芯國際981績後可追？ 3個月內走勢點睇？ 你可能感興趣 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大 今日 12:27 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大 騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 今日 12:36 騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 今日 12:56 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 最新專欄文章 更多 中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 今日 中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 中移動941回購消息未算驚喜 料股價試高難大升 今日 中移動941回購消息未算驚喜 料股價試高難大升 美國通脹超出預期 黃偉豪：年底拜登中期選舉戰、料3月加息力度大 今日 美國通脹超出預期 黃偉豪：年底拜登中期選舉戰、料3月加息力度大 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 今日 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 今日 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 中國移動（00941） 中移動香港 中建電訊大廈 和記電訊大廈 電訊大廈 直通電訊（08337） 電訊數碼控股（06033） 電訊首科（03997） DBA電訊（03335） 中信國際電訊（01883）