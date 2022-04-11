【利財筆記】林本利：2022年推介股 領先大市

每年近年尾，筆者便忙於思考新一年的股市走向，制定推介股名單。過去多年，不論恒指升跌，筆者的推介股，總能夠大幅跑贏恒指，皆因恒指公司揀股差劣。特別是近年加入不少大而無當，盈利欠奉的成份股，因此去年當恒指升上29000點時，筆者便多次呼籲學生和讀者放棄盈富基金（02800）。

2022年，筆者決定進一步分散投資，美股佔個人持倉（不計MPF）及推介股組合增至兩成多，美股推介股組合主要是指數及行業ETF。2022年，金融市場可能經歷2014至2018年的市況，當中包括美國聯儲局縮減買債，停止買債，多次加息和縮表，美股（特別科技股）自然受壓。問題是美股大漲小回的格局，不知道是在2022年，抑或2023年（類似2018年下半年） 才終結，到時可以下挫20%或以上。但不要忘記，即使預期美國加息，以及持續加息，港股及A股在2015年上半年，以及2017年1月至2018年1月期間，依然大幅上升。

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正如前文所述，由於2014年至2018年的市況壓縮為一年，故此2022年股市將極為波動。債息走向，市場對息率預期的轉變，滯脹風險，以及債息倒掛（預示衰退）風險，都左右股市表現。特別是現時美股估值較2014至2018年時更偏高，若要調整，可能來得更快，幅度更大。因此投資者適宜揀股不揀市，揀選一些在股市下行時仍有力防守的股票。

筆者2022年的推介股主要考慮以下因素：

一、市值大，負債小，有實質業務及盈利。

二、預計疫情反覆，醫藥股受惠。

三、預計息率上升，金融股受惠，科技股受壓。

四、預計經濟轉弱，油價見頂回落，必需性消費股受惠。

五、第4季中共召開二十大，內地經濟及股份表現有所改善（2007，2012及2017年均大升） 。

六、分散地域：港股/內地/美股：各佔25%～40%

七、分散行業；科技/新經濟股及防守股，各佔約20%

最後筆者揀選了22隻股票，在去年12月3日向學生推介，當時恒指跌至23000點水平，美股亦由高位下調，故此建議現價可即入一注。22隻股票包括：

港股：7隻（32%）；內地股：9隻（41%）；美股：6隻（27%） 科技股/新經濟：約4隻（20%）；防守股：5隻（23%）

筆者會把推介股組合的投資表現，和恒指及標普500指數作個比較。由去年12月3日至今年2月8日，筆者推介7隻港股，全部錄得升幅，兩個多月平均錄得13%回報。

同期美股及兩隻美股指數基金下挫，但揀選的巴郡B股（BRK.B） 大升，另外3隻行業ETF亦升，故此6隻美股平均錄得4.5%回報，表現大幅跑贏大市。只可惜內地股仍然不濟，9隻股份錄得 -1.8%回報，拖累整體回報。但22隻推介股組合平均回報4.6%，依然跑贏同期恒指（2.4%）及標普500指數（-0.4%），期望今年可以領先到底。

本文節錄至747期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳