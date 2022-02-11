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【個人衛生】英國研究指化妝袋有多達100萬個細菌細胞 當中更含致命細菌

理財智慧 17:45 2022/02/11

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據英國研究人員日前發表在《應用微生物學雜誌》上的一項新研究表示，開封化妝品有多達100萬個細菌細胞，更有可致命的細菌，如大腸桿菌和葡萄球菌 。

英國阿斯頓大學（Aston University）生物醫學科學教授巴希爾（Amreen Bashir）和 生物化學教授蘭伯特（Peter Lambert）進行研究，檢驗了達467件化妝品的受污染情況，當中包括唇膏、唇彩、眼線筆、睫毛膏、美容液及美妝蛋（Beauty Blender），並發現十件開封的化妝品中皆發現了細菌和真菌。

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研究指所測試的化妝品中，除美妝蛋以外的化妝品含100到1,000個細菌，而美妝蛋平均更加含100萬個細菌。研究指，在用過的眼線筆和睫毛膏中發現了大腸桿菌和葡萄球菌，可能會引起刺激和結膜炎（紅眼症），在極端情況下，會導致失明。樣本中的唇膏和唇彩亦驗出葡萄球菌，會導致嘴唇紅腫和發炎，可以用抗生素或抗菌藥膏來治療，但若細菌擴散到血液或身體深層組織，感染可能會危及生命。更嚴重的是金黃色葡萄球菌，具相當強的傳染性。

研究人員建議，為了避免使用後發炎，應確保丟棄過期的化妝品，如有傷口或皮膚破損，就不應使用化妝品，更不要與他人共用化妝品，以及絕對不要直接使用商店裡的化妝樣本。

同場加映: 【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：龍紀瑩

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