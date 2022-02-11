【第五波疫情】 港鐵今日起晚上八時後削減班次 候車延長1至2分鐘

第五波疫情升級，確診數字再度過千宗，港鐵表示由今晚起，會減少晚上八時後列車班次，大部分乘客的候車時間會延長一至兩分鐘，日間其他時段服務不受影響。

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港鐵指，經調整後，荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫、東涌綫及屯馬綫每日晚上八時後的非繁忙時段，將維持約每 5 至 9 分鐘一班車。將軍澳綫北角至寶琳站及調景嶺至康城站，則會於星期五及星期六晚上八時後分別維持約每 6 及 12 分鐘一班車，其餘日子服務維持不變。

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責任編輯：龍紀瑩