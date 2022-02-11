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【恒大汽車708】恒大汽車首款電動車「恒馳5」　納工信部新車公示清單

股市 18:14 2022/02/11

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【恒大汽車708】恒大汽車首款電動車「恒馳5」　納工信部新車公示清單

恒大汽車 （00708） 電動車部署投產開售取進展，內地工信部最新在網頁發布第353批《道路機動車輛生產企業及產品公告》車輛新產品公示清單，恒大汽車上月完成首車「下線（生產線首次完成製造）」的車型「恆馳5」也在清單之中。

恒大汽車1月公布，「恒馳5」首車下線，較原計劃提前12天完成，意味「恒馳5」可進入量產階段。恒馳5 定位為SUV，售價20萬元人民幣以下，對標奧迪Q3、寶馬X1等車型，為恒大汽車系列中價格便宜的車型。

在去年11月9日，恒大汽車恒馳5 LX出現在工信部新車申報目錄，於同年12月未出現在工信部新車公示清單，事隔兩月才獲工信部才獲列名在新車公示清單。

通常來說，在工信部發佈公示後，新車便會進入正式公告，然後在4至6個月的時間內，申報的新車就會開啟上市程序。

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港股 電動車 中華人民共和國工業和信息化部 恒大汽車（00708）
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