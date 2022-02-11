中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略 股市 18:16 2022/02/11 分享： 中移動 （00941） 業務穩健，估值亦不算貴，向來派息穩健之餘，亦具有加息概念。現市場資金追逐傳統類別較穩陣型股份，導致此電訊龍頭股年初起升勢過急，低位有貨的投資者獲利已豐，現時是獲利時機嗎？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 二綫內房追升 融創、奧園、富力全綫漲逾6% 今日 二綫內房追升 融創、奧園、富力全綫漲逾6% 加息、內房好淡因素拉鋸戰 港股有冇條件上二萬五？ 今日 加息、內房好淡因素拉鋸戰 港股有冇條件上二萬五？ 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大 今日 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大 騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 今日 騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？ 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 今日 中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？ 你可能感興趣 二綫內房追升 融創、奧園、富力全綫漲逾6% 今日 12:30 二綫內房追升 融創、奧園、富力全綫漲逾6% 加息、內房好淡因素拉鋸戰 港股有冇條件上二萬五？ 今日 12:41 加息、內房好淡因素拉鋸戰 港股有冇條件上二萬五？ 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大 今日 12:27 科技股監管料鬆綁 港股下調空間不大 最新專欄文章 更多 中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 今日 中移動（00941）強勢 長線可否見紅底？ 中移動941回購消息未算驚喜 料股價試高難大升 今日 中移動941回購消息未算驚喜 料股價試高難大升 美國通脹超出預期 黃偉豪：年底拜登中期選舉戰、料3月加息力度大 今日 美國通脹超出預期 黃偉豪：年底拜登中期選舉戰、料3月加息力度大 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 今日 內銀股比拼：郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？ 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 今日 本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久 中國移動（00941） 港股 H股 中建電訊大廈 和記電訊大廈 電訊大廈 直通電訊（08337） 香港電訊－SS（06823） 電訊數碼控股（06033） 中信國際電訊（01883）