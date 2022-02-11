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中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略

股市 18:16 2022/02/11

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中移動 （00941） 業務穩健，估值亦不算貴，向來派息穩健之餘，亦具有加息概念。現市場資金追逐傳統類別較穩陣型股份，導致此電訊龍頭股年初起升勢過急，低位有貨的投資者獲利已豐，現時是獲利時機嗎？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

欄名 : 3分鐘睇股

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