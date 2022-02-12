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【情人節詐騙】睇清三大常見網絡陷阱　防範偽冒網購情人節送禮優惠

12:00 2022/02/12

分享：

Netflix近日上架的犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》成為大熱，內容講述原名為Shimon Hayut的專業級大騙徒，在交友App上行騙，片中三位女主角都親述自己的經歷。情人節將至，現時不少用戶藉交友App、網絡平台交友，在提防如「Tinder詐騙王」等騙子的同時，亦請注意網絡犯罪份子於情人節使出各種詐騙招式，設下的網路陷阱。

電腦防毒及網路安全公司趨勢科技（Trend Micro）日前公開詐騙集團常見的3大搭訕套路：

  • 製造假象 誘導用戶到偽冒串流影音平台

如果計劃宅在家追劇的用戶，就要小心網絡近日出現了許多偽冒串流影音平台如Netflix、Disney+的釣魚詐騙。其常見手法包括謊稱帳戶出現問題需要緊急補救，如「付款資訊有問題」、「帳號已經被鎖住」、「有人入侵了你的帳號」、「你的帳號將被刪除」及「你的帳號出現新的登入」等，誘導用戶登入看起來極為逼真的偽冒平台，實際上是釣魚網站，伺機盜取用戶輸入的帳號及信用卡資料。

【網絡安全】本港網絡釣魚攻擊再創新高　NFT熱炒小心5大安全風險

【電腦安全】Office增巨集安全通知　防止黑客惡意攻擊

  • 網購詐騙

各大電商看準情人節送禮的需求，都會推出促銷優惠，犯罪份子便企圖魚目混珠，最常以「超低價」、「期間限定免運」等訊息混在一堆優惠活動中，讓用戶難以分辨真偽。尤其是將廣告刊在社群平台上，引導用戶誤入假的網頁下單，填入個人資料

  • 貼圖詐騙

最常見的手法是要民眾轉傳訊息才能下載貼圖，一旦轉傳分享後，非但拿不到免費貼圖，還可能被犯罪分子加為通訊平台好友，進行二次詐騙。

此外，貼圖詐騙與時俱進，詐騙集團已經會製作擬真的「貼圖下載頁面」，讓民眾點擊下載，點擊後不但沒有獲得貼圖，在按下按鈕的瞬間，手機還可能被植入安裝後門軟體，藉此竊取用戶手機的資料及照片。

【安全隱憂】蘋果更新AirTag及尋找App　追蹤警報提醒升級

責任編輯：張寶燕

三星（Samsung）日前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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