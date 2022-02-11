【歐元定存】歐元定存最高2.5厘 專家料歐央9月加息

▲ 歐盟區內對今年需否加息呈大分歧，主要繫於歐洲通脹是否快將見頂回落。

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歐元近期勁玩過山車，原本市場憧憬歐洲為遏抑通脹，被迫反口提前於下半年加息。不過，外電指，歐洲央行行長拉加德再放風，為加息收水急降温。綜合4位專家預測，料歐央行最快今年9月加息；而信銀國際的名家則預期，歐元年內有機衝上1.19水平。

由於歐元佔美滙指數逾半比重，歐元走勢備受關注，若歐央行轉鷹，將令美元加速見頂。此外，花旗今天（2月11日）最新預估，聯儲局今年加5次息，最快於3月17日重手加0.5厘。

花旗估美滙 3個月目標94.63

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，盡管儲局在1月議息會議上為更大幅度或更快地加息敞開大門，但美滙指數已失去上行動力，料3個月目標94.63 ，半年至1年為95.26 ，長期目標97.4。部分原因是由於歐洲經濟數據優於預期，鑑於負利率政策已經實施了很長時間，歐洲央行的鷹派轉變在短期內支歐元。可以說，從3月開始的每一次政策會議，都可以做出政策決定，包括縮短逐步取消淨資產購買的期限，這幾乎會提前首次加息的時間。除了貨幣政策之外，對歐元的額外短期支持可以來自經濟數據勝預期。隨着歐洲政府放鬆人口流動限制，疫情控管指數或將下降，類似於2021年第二季，導致服務業活動大幅提升。顯然，主導因素是歐洲央行對高通脹的關注和歐洲收益率的重新定價。

廖嘉豪說，歐洲央行的鷹派立場或可支持歐元的短動能，但中來說，對歐洲央行而言，總需求不足和實際收入收縮將可能再次成為普遍存在的問題。所以預期，美滙指數或區間上落，短期或較弱（下跌1%），中則可能收復失地（上升1%）。

廖嘉豪預計 ，美國2022年開始5次加息，3月加息50個基點，然後在5月、6月、9月和12月4次加息各25個基點（2022年總共加息150 個基點），且預計2023年將進一步加息3次，意味2023年底政策利率為2.25至2.5厘。

廖嘉豪補充，美國1月CPI按月上漲0.6%，按年上漲7.5%，隨着能源成本走高，2月份可能進一步上漲。在2021年下半年CPI急升之後，通脹開始放緩的情況有機會可能最早在2022年3月發生。然而，通脹風險仍然上行，既因為供應鏈問題可能持續更長時間，又因為勞動力市場緊張可能推高服務價格，這意味着聯儲局政策的風險仍然存在於更激進的政策利率路徑上。

通脹倘續高 今年或加息6至7次

廖嘉豪表示，如果通脹繼續走強，那麼在連續會議上繼續加息爭議性或較少，這意味着2022年加息6次或7次25個基點並非不可能的結果。因此，繼續認為，即使市場定價接近5次加息，也並未完全反映可能出現的結果。且預計6月宣布縮減資產負債表，從7月開始縮減，幅度為每月250億美元，縮表規模在3個月內增至750億美元，風險在於甚至可能提前幾個月到5或6月已開始縮表。

專家指，若對歐元有需要者，可先開立1個月定期存款，冠全城是花旗的2.5厘。發言人指，由即日起至3月31日，以新資金港幣20萬元或等值作兌換，並開立1個月歐元定期存款，可享2.5厘年利率。但優惠利率名額有限，額滿即止。

信銀料歐元 高低位1.1至1.19

此外，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，歐元區通脹持續比預期高，歐洲央行有機會在第三季加息，全年加兩次，累計上調0.4厘，且料歐元今年高低位介乎1.1至1.19。而歐洲央行有3個指標利率，只有一個處於負值，並非完全是負利率環境。目前主要再融資利率為零息，邊際放款利率為0.25厘，存款機制利率則為負0.5厘，預計存款機制利率年內維持在負數。

大新銀行 （02356） 高級經濟師温嘉煒估計，歐洲央行最快第三季加息，年內加息1至2次，最多20基點，視乎央行會否提前結束常規買債操作（APP），而歐洲央行存款利率較大機會在2023年底前仍會維持負值。歐元兌美元今年或在1.08至1.18範圍上落。

上商研究部主管林俊泓料，歐央行本來不想今年上調目標利率，但礙於通脹壓力，或最快9月掉頭加息，今年只加息一次，象徵式調升10點子。年內歐元預計在1.12至1.16區間上落。

另一方面，歐洲雖負息多時，但不乏港銀蝕本吸存，提供歐元定期存款息，如渣打香港 （02888） 、華僑永亨及大眾銀行。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源