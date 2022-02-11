▲ 【熔斷機制】英美澳加等8國航班禁抵港直至3月4日 周六起尼泊爾航班同禁來港

美國、英國民航機禁飛抵港令延長。政府公布，將延長澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國實施的地區性航班「熔斷機制」14天至3月4日，並由2月12日凌晨零時起，對尼泊爾實施地區性航班「熔斷機制」至3月4日。

政府指出，有見本地疫情持續嚴峻，而向來有大量香港居民由該八個地區回港，為避免在目前遏制本地疫情的關鍵時刻，輸入個案為醫療系統帶來額外壓力，政府將延長地區性航班「熔斷機制」兩星期，禁止所有從這八個地區來港的民航客機着陸香港，並同時限制於14天內曾逗留該些地區超過兩小時的人士登上任何民航客機來港，以阻止相關地區人士經轉機到港。

政府12月20日至2月9日間42次禁止不同航線着陸香港

此外，鑑於過去一個月發現多宗來自尼泊爾的輸入個案，政府亦將由2月12日起就尼泊爾實施地區性航班「熔斷機制」。

政府稱稍後會視乎海外及本港疫情的最新發展，檢視地區性航班「熔斷機制」是否應該撤銷或繼續。值得留意是，由去年12月20日至今年2月9日，政府已按準則42次禁止不同航線從海外地區着陸香港。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

航空相關文章

相關文章：

【全球通脹】花旗﹕削減貨運航班或致部份貨品短缺 本港今年通脹料加速至2.5%

【國泰危機】國泰航空據報加碼向機師提供最多2.9萬元獎金 吸引機師「閉環」營運航班

【國泰危機】國泰航空： 明年第一季取消多班客運航班 受累機組人員檢疫安排收緊

記者：李哲毅