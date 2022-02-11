【確診賠償】恒生保險修改確診額外賠償額　周五起投保由18萬元改為已繳總保費25%、最低2800元

▲ 【確診賠償】恒生保險修改確診額外賠償額 周五起投保由18萬元改為已繳總保費25％

恒生保險上月提升新冠病毒確診人士的額外保障，為確診的個人人壽保單新客戶提供18萬元額外賠償，不過公司近日修改部份保障條款，今起投保的人士，賠償額按已繳總保費計算，最低2800元，最高20萬元。

最低賠償額2800元

恒生保險上月宣佈，今年1月1日至3月31日期間，成功投保個人人壽保單之客戶，若合資格保單之受保人由保單冷靜期完結日至4月30日期間，不幸在港確診新型冠型病毒，每位受保人將可獲提供的一筆過現金賠償，由10萬元增加至18萬元。

不過，恒生保險近日修改保障條款，根據其網頁資料，新客戶的18萬元額外賠償只限2月10日或之前申請個人壽險保單的客戶。於2月11日至3月31日申請該保單的客戶，額外賠償的計算方法則改為已繳總保費的25%，最低賠償額2800元，最高20萬元。已繳總保費是指合資格個人保單於確診日期的所有到期及已繳保費總額。

另外，針對現有客戶的住院現金保障，保障金額條款則未見修訂。在今年1月1日前獲恒生保險簽發並仍然生效之個人人壽保單的現有客戶，若合資格保單之受保人在指定時期內，不幸在港確診新冠病毒病並入院接受治療，可獲提供的住院現金保障仍為1800元（最多45日），或一筆過18000元（以較高者為準）。

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