【美國加息】環球大行上調加息預測　德意志銀行：經濟要「軟著陸」非易事

美通脹數據出爐後，環球大行均提高了對聯儲局激進加息的預期。滙豐預計聯儲局3月將加息50點子，全年共加息1.5厘。

高盛：上調全年加息預期至7次

高盛預計聯儲局今年將加息7次，以遏制高於預期的美國通脹，而非此前預期的5次。高盛首席經濟學家Jan Hatzius在給客戶的報告中指，鑑於極高的通脹、強勁的工資增長，及短期通脹料高企，聯儲局有理由在3月加息50點子，但由於多數儲局官員反對3月加息50點子，該行認為更有可能是連續加息25點子。

德意志銀行：經濟「軟著陸」非易事

德意志銀行指，1月通脹數據令3月加息50點子成為該行的基本情景，「下半年通脹壓力將減弱的更有限證據，表明聯儲局將在更長時間內，採取更積極的應對措施」。該行預計，除了11月之外，聯儲局將在每次議息會議加息25點子，令全年共加息1.75厘。

然而，德意志銀行的經濟學家警告，加息周期可能威脅全球經濟復甦，「經濟要軟著陸絕非易事」。

中金：聯儲局更應3月加息50點子

中金指，聯儲局似乎更應該在3月加息點子，並在未來數周內與市場溝通這一想法。短期來看，這可能會對市場造成一些擾動，比如會推升無風險利率，打壓市場風險偏好。但如果不這麼做，中期可能面臨更大的通脹、甚至滯脹。

中金指，1月物價指數幾乎是「普漲」，當中增幅較大的有：生活必需品、受供給瓶頸影響的商品、房屋租金，受Omicron影響，部分出行相關產品價格回落。該行指，如果疫情消退，供給與需求可能共振復蘇，加劇通脹風險。

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