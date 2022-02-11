【美國加息】美國CPI創40年新高　高盛：聯儲局今年加息7次

美國通脹率創40年新高，高盛上調對聯儲局的加息預期，由5次增加至7次，每上調25個基點，以遏制通脹。

高盛預計聯儲局今年剩餘議息會議都會加息，總計7次，而不是早前預期的5次，並預計每次會議利率都將上調25個基點。市場有聲音認為聯儲局3 月將加息50個基點，但高盛認為不太可能，因大多數發表評論的聯儲局官員都反對3月加息50個基點。

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美國1月消費者物價指數（CPI），按年增7.5％，超過市場預估的7.2%，為自1982年以來的最大漲幅。通脹數據發布後，美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）發表鷹派言論，表示支持聯儲局（Fed）在7月初前，累計加息1厘，以抗衝通脹。布拉德是聯儲局公開市場委員會（FOMC）有投票權的成員。

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責任編輯：黃苑筠