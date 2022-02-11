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【乘車優惠】2元乘車優惠擴至電車、紅色小巴及街渡 2月27日起生效

理財智慧 17:52 2022/02/11

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政府今日（11日）公布，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）由2月27日起擴展至電車，以及獲運輸署批准納入參與計劃的紅色小巴路線和街渡航線。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

運輸署表示，為方便識別，已批准的45條紅色小巴路線及11條街渡航線會在其車輛或船隻當眼處及其八達通讀寫器上展示2元優惠計劃的標誌，有關路線詳情可按此瀏覽，而60至64歲合資格人士則須持有「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。不過，「樂悠咭」持有人請注意，他們須在首次使用「樂悠咭」前增值多於50元，其中50元為八達通卡有限公司的可退還按金。

另外，參與計劃的紅色小巴及街渡營辦商須嚴格遵守運輸署的監管要求，當中包括須向運輸署登記路線的起點、終點及票價； 在已登記路線上安裝八達通支付系統，以確保只按預設的登記票價計算發還的票價差額，以及須遵從運輸署在定期報告和審計方面的要求。營辦商正進行準備工作，以符合相關監管和審計的要求。

 

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責任編輯：羅浩濂

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