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【有相睇】映灣園三房議價空間近5%　平過800萬可借九成按揭兼有靚裝　速吸外籍用家入市

股樓投資 17:43 2022/02/11

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疫下樓價持續受壓，業主擴大減價空間沽貨。中原地產吳家威表示，映灣園2座低層B室成交，實用面積710平方呎，屬三房套房間隔，享園景。單位開價830萬元，減價40萬元，以790萬元沽出，實用呎價11,127元，減價幅度約4.8%。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

吳家威指，買家為外籍用家，認為單位樓價吸引，又可造高成數按揭，而且內櫳企理，故迅速拍板承接。原業主則於2015 年4月以592萬元買入單位，持貨將近7年，帳面獲利198萬元，單位升值33%。

代理補充，近期木木二手睇樓量及交投同步減少，映灣園本月暫錄得4宗成交，減價幅度普遍有3%至4%。

同場加映︰【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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撰文 : 謝昕蕎

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