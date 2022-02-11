【有相睇】映灣園三房議價空間近5%　平過800萬可借九成按揭兼有靚裝　速吸外籍用家入市

疫下樓價持續受壓，業主擴大減價空間沽貨。中原地產吳家威表示，映灣園2座低層B室成交，實用面積710平方呎，屬三房套房間隔，享園景。單位開價830萬元，減價40萬元，以790萬元沽出，實用呎價11,127元，減價幅度約4.8%。

單位圖片（由代理提供）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

吳家威指，買家為外籍用家，認為單位樓價吸引，又可造高成數按揭，而且內櫳企理，故迅速拍板承接。原業主則於2015 年4月以592萬元買入單位，持貨將近7年，帳面獲利198萬元，單位升值33%。

代理補充，近期木木二手睇樓量及交投同步減少，映灣園本月暫錄得4宗成交，減價幅度普遍有3%至4%。

同場加映︰【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機