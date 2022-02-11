英國去年12月GDP跌0.2% 全年仍升7.5%破紀錄

英國國家統計局（ONS）周五（11日）發表報告，顯示Omicron變種影響下，英國去年12月GDP按月下跌0.2%。但英國全年GDP仍上升7.5%，錄得英國自第二次世界大戰以來最強勁的增長。

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根據ONS的數據，英國去年12月的GDP按月下跌0,2%，與11月時0.9%的增長相比顯著放緩，反映Omicron變種疫情對經濟造成衝擊。但上述跌幅低於市場預期的0.6%。

而英國去年第4季GDP增長約1%，去年第3季的GDP增長經修正後也下調至1%。

英國去年全年GDP升7.5%，創下英國自1948年以來最強勁增張。

ONS經濟統計主管摩根（ Darren Morgan） 表示，Omicron變種疫情使12月GDP略為回落，零售和招待業受到最大影響。但檢測追蹤服務及疫苗接種率提升這些因素抵消了Omicron帶來的大部分負面影響。

他表示縱使12月GDP回落，英國國民保健服務（NHS）、運輸物流業和就業機構都正在支持經濟，以致去年第4季GDP整體增長維持強勁。

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Capital Economics經濟學家戴爾斯（Paul Dales）表示，Omicron變種使GDP回落0.2%之際，通脹更達到30年以來新高，反映經濟去年底出現滯脹。

他表示英國的Omicron疫情已有回落跡象，預計GDP下降趨勢很快就會逆轉。但他預計高通脹會持續更長時間，再加上4月加稅的因素料會壓抑今年GDP增長空間。

英國從2020年經濟低迷中反彈，去年創下七國集團（G7）成員國當中暫時最強經濟增長，GDP增長超越美國的5.7%、法國的7%、德國的2.7%及意大利的6.5%。

不過英國去年出現較明顯的反彈，也是由於英國2020年出現比其他國家更大的經濟衰退，當時的GDP收縮9.4%。

而英倫銀行上周下調今年GDP增長預測，警告通脹影響代表今年GDP可能僅增長3.75%，而非早前所預測的5%。

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責任編輯：鄭錦玲