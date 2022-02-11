  • 19°C
香港時間 : 2022211日 (五) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元定存最高5.8厘 硬撼冠全城活期息7.8厘

17:31 2022/02/11

分享：

本周4間大小港銀鬥加港元定期存款息，另有大行轉谷7.8厘活期存款。

    點擊圖片放大

疫情肆虐，金虎年首個交易周，港元定期存款呈大逆轉，4間大小港銀爭相掉頭猛加定存息，反觀兩間中小行卻照減息。專家認為，疫市兼美國加息夾擊，料亂市下業界勇於搶存，冀力吸避險閒資。

全周港元定存格價，共有7間大小銀行調整定存息。先說加息，星展、交銀香港及平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），突連環出擊推破頂息。相反，TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank），卻把3個月0.7厘下架，改推兩個月0.65厘。同樣，小米 （01810） 牽頭虛銀天星（Airstar Bank）亦調低3個月以上存息。至於招商永隆則減完又勁加。

那邊廂，美資大行轉戰線谷活期息，最高竟達7.8厘，最多賺息750元。花旗新推專攻全新客戶的超高息，開立Citi Plus戶口，可享高達7.8厘儲蓄年利率。

平安壹賬通1.28厘  稱冠1年期

花旗回應本報查詢指，由即日至2月28日，Citi Plus新客戶的首5萬元存款，可享6厘額外儲蓄年利率，包括3個月（於4至6月回贈利息）額外3厘儲蓄年利率迎新獎賞，以及3個月（於5至7月回贈利息）3厘新春雙倍儲蓄年利率迎新獎賞，賺取高達750元。此外，客戶更可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺1.8厘年利率。

說回定期存款戰況，正因虛銀玩突擊，令本周的高息榜罕現大執位。1年期方面，平安壹賬通以1.28厘破頂息，一躍而成高息王。招商永隆於本周一曾微削同期0.02厘、至0.9厘，惟昨天又加0.1厘至重返1厘關；今天（2月11日）再加0.02厘，最新報1.02厘。

上述中資行反轉又反轉後，仍屈居亞軍。而星展勁加1年0.2厘、至0.85厘，亦罕有打入三甲，跟富邦看齊。

比拼6個月期，同樣以平安壹賬通1.08厘居首；集友上周新推0.9厘，晉升第二高息王。而3個月期沒變，即使匯立撤3個月0.7厘，但維持全新客戶尊享3.88厘，續居首。

展望後市，專家料疫襲累本港經濟堪憂，港銀續打高息牌，相信主打防守族的游資。

花旗削港增長預測  首季僅1.4%

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，為了應對疫情升溫，港府本周宣布了嚴格的控疫措施。由於感染尚未見頂，生專家警告說，控制第5波疫情還需要6至8周時間。該行剛相應調低香港經濟按年增長預測，首季降至1.4%，較之前預測削減1.4個百分點；第二季亦調低1個百分點至2.3%。全年增長預測降至3.1%，較之前調低0.7個百分點。又預計第一季失業率或回升至4.7%，全年平均失業率預測調高0.6個百分點至4.2%。投資者需要小心，香港經濟預測仍面臨進一步被調低的風險。

此外，綜觀短期存息，集友7天有5.8厘，膺冠絕全城息率，以上限500萬元計，可速賺約5,500元利息。至於1個月期，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），再力谷邀請新客享4.01厘，但不敵滙豐（HSBC）1個月有5厘。
順帶一提平安壹賬通的破頂息詳情，該行指，為慶祝虎年來臨，加推6個月及12個月定存優惠，不論新舊個人銀行客戶都可享用，敘造6個月可享年利率1.08厘，12個月年息1.28厘。最低存款為100元，不設上限，惟名額有限，先到先得。若以50萬元開立12個月定存計，年利率1.28厘，整個存期可獲6,400元利息。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

更多【高息定存】文章

相關新聞：【美元定存】美元1年定存最高息達1厘 港銀趁美加息前大打搶存戰

【存款優惠】富融銀行推出新春優惠　邀請開戶定存每人最多賺1620元

【港元定存】PAOB加推半年及1年期定存　利率高達1.28厘、不設存款上限

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

虛擬銀行 花旗銀行 集友銀行 定期存款 港元定期存款

上一篇文章

【歐元定存】歐元定存最高2.5厘 專家料歐央9月加息

下一篇文章

【美元定存】美元1年定存最高息達1厘 港銀趁美加息前大打搶存戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存最高息1.28厘 存百萬元賺息1.28萬
【港元定存】1年港元定存最高息1.28厘 存百萬元賺息1.28萬
【中國巴菲特】段永平「錢沒地方去」　賭蘋果不會跌穿170美元　博賺1.5億期權金
【中國巴菲特】段永平「錢沒地方去」　賭蘋果不會跌穿170美元　博賺1.5億期權金
【港元定存】1年港元定存最高0.92厘 最多賺息逾9萬元
【港元定存】1年港元定存最高0.92厘 最多賺息逾9萬元
【美元定存】美元1年定存最高息達1厘 港銀趁美加息前大打搶存戰
【美元定存】美元1年定存最高息達1厘 港銀趁美加息前大打搶存戰
【互認基金】去年北上基金累計吸金142億 南下產品吸資額首越10億
【互認基金】去年北上基金累計吸金142億 南下產品吸資額首越10億
【港元定存】PAOB加推半年及1年期定存　利率高達1.28厘、不設存款上限
【港元定存】PAOB加推半年及1年期定存　利率高達1.28厘、不設存款上限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款