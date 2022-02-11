【港元定存】港元定存最高5.8厘 硬撼冠全城活期息7.8厘

▲ 本周4間大小港銀鬥加港元定期存款息，另有大行轉谷7.8厘活期存款。

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疫情肆虐，金虎年首個交易周，港元定期存款呈大逆轉，4間大小港銀爭相掉頭猛加定存息，反觀兩間中小行卻照減息。專家認為，疫市兼美國加息夾擊，料亂市下業界勇於搶存，冀力吸避險閒資。

全周港元定存格價，共有7間大小銀行調整定存息。先說加息，星展、交銀香港及平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），突連環出擊推破頂息。相反，TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank），卻把3個月0.7厘下架，改推兩個月0.65厘。同樣，小米 （01810） 牽頭虛銀天星（Airstar Bank）亦調低3個月以上存息。至於招商永隆則減完又勁加。

那邊廂，美資大行轉戰線谷活期息，最高竟達7.8厘，最多賺息750元。花旗新推專攻全新客戶的超高息，開立Citi Plus戶口，可享高達7.8厘儲蓄年利率。

平安壹賬通1.28厘 稱冠1年期

花旗回應本報查詢指，由即日至2月28日，Citi Plus新客戶的首5萬元存款，可享6厘額外儲蓄年利率，包括3個月（於4至6月回贈利息）額外3厘儲蓄年利率迎新獎賞，以及3個月（於5至7月回贈利息）3厘新春雙倍儲蓄年利率迎新獎賞，賺取高達750元。此外，客戶更可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺1.8厘年利率。

說回定期存款戰況，正因虛銀玩突擊，令本周的高息榜罕現大執位。1年期方面，平安壹賬通以1.28厘破頂息，一躍而成高息王。招商永隆於本周一曾微削同期0.02厘、至0.9厘，惟昨天又加0.1厘至重返1厘關；今天（2月11日）再加0.02厘，最新報1.02厘。

上述中資行反轉又反轉後，仍屈居亞軍。而星展勁加1年0.2厘、至0.85厘，亦罕有打入三甲，跟富邦看齊。

比拼6個月期，同樣以平安壹賬通1.08厘居首；集友上周新推0.9厘，晉升第二高息王。而3個月期沒變，即使匯立撤3個月0.7厘，但維持全新客戶尊享3.88厘，續居首。

展望後市，專家料疫襲累本港經濟堪憂，港銀續打高息牌，相信主打防守族的游資。

花旗削港增長預測 首季僅1.4%

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，為了應對疫情升溫，港府本周宣布了嚴格的控疫措施。由於感染尚未見頂，生專家警告說，控制第5波疫情還需要6至8周時間。該行剛相應調低香港經濟按年增長預測，首季降至1.4%，較之前預測削減1.4個百分點；第二季亦調低1個百分點至2.3%。全年增長預測降至3.1%，較之前調低0.7個百分點。又預計第一季失業率或回升至4.7%，全年平均失業率預測調高0.6個百分點至4.2%。投資者需要小心，香港經濟預測仍面臨進一步被調低的風險。

此外，綜觀短期存息，集友7天有5.8厘，膺冠絕全城息率，以上限500萬元計，可速賺約5,500元利息。至於1個月期，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），再力谷邀請新客享4.01厘，但不敵滙豐（HSBC）1個月有5厘。

順帶一提平安壹賬通的破頂息詳情，該行指，為慶祝虎年來臨，加推6個月及12個月定存優惠，不論新舊個人銀行客戶都可享用，敘造6個月可享年利率1.08厘，12個月年息1.28厘。最低存款為100元，不設上限，惟名額有限，先到先得。若以50萬元開立12個月定存計，年利率1.28厘，整個存期可獲6,400元利息。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源