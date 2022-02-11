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【戲院業停頓】鑽石山荷里活百老匯戲院宣布結業　「抱歉未能在光影之下道別」

Hot Talk 17:26 2022/02/11

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【戲院業停頓】鑽石山荷里活百老匯戲院宣布結業　「抱歉未能在光影之下道別」

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，港府連番收緊防疫措施，戲院在內的多個處所被逼暫時關閉，直至2月23日。戲院業生意停頓，香港最大的院線百老匯院線宣布，旗下位於鑽石山的荷里活百老匯將會結業。百老匯院線直言，由於荷里活百老匯租約至3月期滿及疫情關閉令，「抱歉未能在光影之下道別」。百老匯院線又稱，期望日後與觀眾在其他百老匯戲院再次見面，並感謝觀眾多年對荷里活百老匯支持。

百老匯院線提到，有關荷里活百老匯的 bcinephile會員部服務將會暫停，會員可到荃灣百老匯、百老匯The ONE及百老匯電影中心辦理會籍申請或延續安排及影碟借還服務之手續。

百老匯戲院於1950年代開業，現時為香港最大的院線，聯同荷里活百老匯，原有14間戲院，合共83個銀幕及超過12,200個的座位。百老匯戲院由安樂影片有限公司管理，旗下有多個品牌，包括「百老匯」和「My Cinema」、較高端「PALACE」 和 「PREMIERE Cinema」 、主打型格的「B+ cinema」及文化生活概念的「MOViE MOViE」等。

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