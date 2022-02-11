【企業責任】屢被批評塑膠污染環境　可口可樂承諾2030年達25%包裝可重用

可口可樂於周四表示，目標於2030年實現全球25%包裝可重用。不少關注塑膠污染海洋的環保團體都密切關注可口可樂，亦相當支持該公司這一目標。

可口可樂行政總裁James Quincey在周四的財報電話會議上表示，如果可口可樂實現了這一目標，「我們將更容易實現『無垃圾世界」的目標，到2030年，我們打算每賣出一瓶可樂，就回收一瓶或一罐可樂。」

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根據Break Free From Plastic 10月發布的年度報告，可口可樂已連續第四年成為全球最嚴重的塑料污染者。該組織的全球企業活動協調員Emma Priestland稱：「我們希望其他公司能夠效仿可口可樂，訂立可重用包裝目標。」

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可口可樂表示所謂可重用包裝，根據標準定義包括由公司或消費者重用原有的器皿，或是使用可回收玻璃和膠樽。可口可樂透露，2020年約16%的包裝可重用，同年她們回收了90%可重用玻璃和膠樽。

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