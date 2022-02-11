  • 19°C
香港時間 : 2022211日 (五) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【企業責任】屢被批評塑膠污染環境　可口可樂承諾2030年達25%包裝可重用

環球政經 18:13 2022/02/11

分享：

可口可樂於周四表示，目標於2030年實現全球25%包裝可重用。不少關注塑膠污染海洋的環保團體都密切關注可口可樂，亦相當支持該公司這一目標。

可口可樂行政總裁James Quincey在周四的財報電話會議上表示，如果可口可樂實現了這一目標，「我們將更容易實現『無垃圾世界」的目標，到2030年，我們打算每賣出一瓶可樂，就回收一瓶或一罐可樂。」

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

根據Break Free From Plastic 10月發布的年度報告，可口可樂已連續第四年成為全球最嚴重的塑料污染者。該組織的全球企業活動協調員Emma Priestland稱：「我們希望其他公司能夠效仿可口可樂，訂立可重用包裝目標。」

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點   最新看好7隻本地股【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

可口可樂表示所謂可重用包裝，根據標準定義包括由公司或消費者重用原有的器皿，或是使用可回收玻璃和膠樽。可口可樂透露，2020年約16%的包裝可重用，同年她們回收了90%可重用玻璃和膠樽。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

企業社會責任 水質污染 環保措施 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 經濟 污染

上一篇文章

【大行點睇】花旗指對潤電發盈警不意外　集團估值不貴予「買入」評級

下一篇文章

【乘車優惠】2元乘車優惠擴至電車、紅色小巴及街渡 2月27日起生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【著數優惠】7-Eleven yuu會員大著數日 2月11日 限定一天優惠 買滿$71 即可享 11%折扣
【著數優惠】7-Eleven yuu會員大著數日 2月11日 限定一天優惠 買滿$71 即可享 11%折扣
【公屋裝修】三人家庭租置公屋 花25萬裝修320呎單位 營造和風木系風格 同時顧及長者需要
【公屋裝修】三人家庭租置公屋 花25萬裝修320呎單位 營造和風木系風格 同時顧及長者需要
【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷
【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷
【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣
【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣
【有相睇】減價賣樓吸客　慘遭上車客還價　荃灣兩房減完再減　463萬低市價沽
【有相睇】減價賣樓吸客　慘遭上車客還價　荃灣兩房減完再減　463萬低市價沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款