【iM會客室】內地放水力度增加下 內房周期股有乜可揀

其他股評時段:

02:50 內房股

05:10 6158 正榮地產

06:00 688/ 1109/ 960

08:42 123 越秀地產

09:33 884 旭輝

13:43 周期股

15:12 914/ 3323/ 1313

20:52 玻璃股

27:00 消費股

30:43 1919 中遠海控

31:55 2343 太平洋航運

32:45 144/ 1199

34:15 2799 中國華融

35:20 港股底位?

45:50 2121 創新奇智

50:49 883 中國海洋石油

51:50 857 中國石油股份

53:00 2269 藥明生物

56:00 2359 藥明康德



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