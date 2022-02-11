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【iM會客室】內地放水力度增加下 內房周期股有乜可揀

iMTV＋ 18:39 2022/02/11

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02:50 內房股
05:10 6158 正榮地產
06:00 688/ 1109/ 960
08:42 123 越秀地產
09:33 884 旭輝
13:43 周期股
15:12 914/ 3323/ 1313
20:52 玻璃股
27:00 消費股
30:43 1919 中遠海控
31:55 2343 太平洋航運
32:45 144/ 1199
34:15 2799 中國華融
35:20 港股底位?
45:50 2121 創新奇智
50:49 883 中國海洋石油
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53:00 2269 藥明生物
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