【NFT】陳冠希策劃NFT項目　情人節預售、下周二公開發售

NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）交易近年盛行，吸引不少用戶加入NFT市場，參與買賣圖利。陳冠希策劃的NFT項目2426C，將推出的首個NFT 「NVLPE Series Collection 01」，日前於社交平台上正式揭曉公開發售日期。

據悉，陳冠希策劃的NFT項目來自不同領域的8組創作者或單位組成，包括：國際紋身藝術大師Dr.Woo、Heart NFT x 潮流品牌Emotionally Unavailable、時裝品牌CLOT等。並將推出8,888件，由這8位藝術家所打造的NFT。

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是次亮相的陳冠希ALIENEGRA NFT，背景設有不同顏色及荊棘圖樣，並配上不同髮色、膚色與眼睛顏色的陳冠希樣貌。其他創作者則以各自擅長的領域打造NFT，例如紋身藝術與油畫等，涵蓋靜態及動態類型作品。

「NVLPE Series Collection 01」NFT將於下周一（2月14日）預售，下周二（2月15日）公開發售。目前在社交平台上，網民對該款ALIENEGRA NFT的評價不一，有網民指其「很恐怖」、「These are so bad lol Photoshop 101 jpgs」、「真有點不符合我的審美」；另有不少網民抱持正面態度，表示支持。其實際市場反應，需待預售及開售之後才有結論。

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責任編輯：張寶燕

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