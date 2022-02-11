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【Android更新】Android 12與7間手機品牌合作　下放Material You功能

科技 17:03 2022/02/11

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(官方網頁截圖)

Android 操作系統一直授權予不同手機生產商，Google最新宣布將與7間智能手機公司合作，允許使用其動態顏色（Material You）功能，讓各品牌的智能手機上的主程式壁紙以及應用程式上都可使用一致色彩。

【Android動向】Android 13 最新測試版本　增設三大功能

據網站《9to5googl》報道，Google早前宣在專為開發者設計於Android 12系統功能上增桌面系統動態顏色（Material You）功能，並宣布與三星、OnePlus、Oppo、Vivo、realme、小米及 Tecno 等 7 間智能手機品牌合作，讓該功能在這些廠商的 Android 裝置上推出。

Material You 功能已可用於 Gmail App。(官方網頁截圖)

桌面系統動態顏色（Material You），讓用戶可自行定義在Android 12系統上應用及介面色調，並可讓系統桌面動態顏色設定在其他App上展現，目的是讓整個系統有一致性色調顯示，目前部份Android手機已在使用，今次Google進一步宣布廠商名單。

【YouTube更新】YouTube預告2022年界面更新　擴充創作者盈利方式、影片類型發展

據官方發布資料指，目前除桌面動態顏色設定，已可套用在Gmail App上，預計將未來會陸續擴展到不同應用程式及其他品牌裝置。

責任編輯：向頌勤

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