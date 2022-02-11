澳洲列東岸樹熊為瀕危物種 過去20年數量急跌

樹熊被視為澳洲國寶，不少遊客到訪澳洲都會專程觀賞樹熊。但澳洲政府周五（11日）正式將澳洲東岸地區樹熊列為瀕危物種。澳洲環保人士指，樹熊在過去20年間數量急跌。澳洲環境部表示，當局將加強保護樹熊，承諾注資5,000萬澳元（約2.7億港元）保護樹熊棲息地。

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澳洲環境部長蘇珊‧利（Sussan Ley）周五表示，已經將新南威爾士州（NSW）、昆士蘭（Queensland）及首都地區樹熊列為瀕危物種（endangered），相信可令當地政府提高對樹熊的保護程度。

蘇珊‧利發表聲明表示，長期乾旱、夏季叢林大火、過去20年間的疾病、城市化發展都危害樹熊棲息地，並導致樹熊數量急跌。

蘇珊‧利指當局正採取史無前例的保護行動，承諾提供5,000萬澳元資金保護及恢復樹熊棲息地。

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當地環保人士指過去20年間，澳洲東岸樹熊族群數目急劇下降，形容樹熊正走向滅絕。政府獨立諮詢機構受威脅物種科學委員會（Threatened Species Scientific Committee）估算，樹熊數目已從2001年的18.5萬隻，大幅跌至2021年的9.2萬。

國際人道協會（Humane Society International）警告，若不採取行動，東岸地區樹熊將在2050年滅絕。

世界自然基金會澳洲保護分會（WWF-Australia conservation）科學家Stuart Blanch對政府決定表示歡迎，但強調除非當局實施更有力的法律，及採取政策鼓勵土地擁有者保護樹熊棲息地，否則無助阻止樹熊滅絕的趨勢。

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責任編輯：李俊儀