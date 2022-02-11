▲ 【第五波疫情】中電：抄讀電錶服務及賬單派遞或受影響 未能在限期內繳費可致電熱線

中電控股 （00002） 旗下中華電力因應疫情的最新發展，正實施特別工作安排，若員工的工作性質容許，可在家工作；中華電力的客戶服務亦作出調整。在疫情下，某些地點的抄讀電錶服務或受影響。高風險地點例如被納入強制檢測公告名單的大廈的抄讀電錶服務將會延遲。

中電指，受影響客戶有機會收到以過去用電量估算的賬單，客戶無需擔心會因此多繳電費，在抄讀電錶服務恢復正常後，中電會按客戶的實際用電量作出調整，絕對不會多徵電費。有關「估算及修正賬單的常見問題」已上載至網站（https：//clp.to/3rEq0Fd）方便客戶查閱。其他地點的例行抄讀電錶服務，以及已安裝並接駁智能電錶的客戶則不受影響。

可利用手機程式下載電子賬單

賬單派遞服務於疫情期間或會受到影響，如客戶因此未能在限期內繳費，可致電客戶服務熱線。客戶可於中華電力網站（http：//clp.to/downloadbill_tc）或中電手機應用程式，查閱及下載電子賬單。客戶亦可於網站登記改以收取電子賬單，適時獲取用電和電費資訊。

客戶服務中心位於深水埗、觀塘、元朗及大埔的中華電力客戶服務中心已於 1月7日起暫停營業。位於旺角的客戶服務中心則正常開放為客戶提供服務，營業時間為周一至周日上午11時至下午7時，公眾假期休息。

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