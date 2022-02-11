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【大行報告】瑞銀上調亞洲2022年盈利增長預測　區內股市料實現雙位數回報

股市 16:33 2022/02/11

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【大行報告】瑞銀上調亞洲2022年盈利增長預測　區內股市料實現雙位數回報

瑞銀發表報告，儘管聯儲局轉鷹、Omicron疫情擴散及中國房地產市場疲軟，亞洲市場表現應會穩健，預期亞洲（日本除外）指數將實現中雙位數回報，亞洲GDP及企業盈利增長將高於趨勢水準。

瑞銀把2022年亞洲企業盈利增長預測上調至11.2%，主要是受到南韓、新加坡和馬來西亞的驅動，以及近期對部分北亞貨幣滙率預測做出調整。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表《應對利率上升》研究報告，指一般在貨幣緊縮時期，亞洲市場中表現較好的類股往往具有防禦性特徵，例如現金流強勁、股息率較高、能夠對沖通膨或具有較強定價能力等。

該行建議關注5類高股息股，包括能源、金融、醫療保健、科技硬體和必需消費品。亞洲科技股方面，看好價格合理的成長股（台灣和韓國供應鏈企業以及印度IT 龍頭企業）、價值股（中國大陸科技板塊）和成長股（東協科技股）。

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