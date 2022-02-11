CCL報184.49點　按周跌0.77%創37周新低　中原︰疫情惡化料樓價再向下調整

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，1月5日政府宣佈收緊防疫措施後，CCL四大整體指數齊跌，CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）創新低。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報184.49點，創37周新低，按周跌0.77%，跌幅6周以來最大。黃良昇表示，相信新春前CCL跌穿184點水平。此外，新春後疫情惡化，CCL將下試182點。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.17點，創40周新低，按周跌0.72%，跌幅6周以來最大。CCL（中小型單位）報184.12點，創40周新低，按周跌0.74%，跌幅6周以來最大。CCL（大型單位）報186.40點，按周跌0.93%，跌幅8周以來最大。

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四區樓價方面，本周三區跌一區升。新界西CCL_Mass報171.83點，創29周新低，按周跌1.19%，跌幅6周以來最大。九龍CCL_Mass報181.67點，按周跌0.96%，跌幅7周以來最大，結束5周連升。港島CCL_Mass報186.77點，按周跌0.68%。新界東CCL_Mass報198.86點，按周升0.36%。

黃良昇指，本周二（8日）起政府宣布進一步收緊防疫限制，將於3月上旬公佈的CCL才開始反映。措施打擊樓市活動，估計3月樓價向下調整，CCL下試180點。

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