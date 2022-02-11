【室內設計】新婚夫婦擲80萬裝修510呎愛巢　「溫室」睡房採光足增空間感

住宅設計中，其中重要的元素就是空間感，如果配搭得宜，即將只是500平方呎的空間，都能變成似是800平方呎的住所。荃灣萬景峯一個單位戶主就希望家中可保有空間感，看起來更開揚。Ovvio Studio Limited設計師Dennis為了滿足戶主的要求，除了客飯廳沒有擺放儲物櫃、睡房以玻璃作牆身外，亦純粹透過運用不同的建築材質，用來劃分不同空間，如飯廳牆身採用木紋膠板牆面，分出客飯兩廳，相當巧妙。

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是次介紹萬景峯的單位面積510平方呎，戶主為一對夫婦，兩人因新婚置業，花費約80萬元裝修。設計師Dennis接受訪問提到，戶主希望住所保有空間感，所以除了必需的鞋櫃，客飯廳並無任何儲物櫃，單位最大的儲物位就是睡房地台。

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由於單位只有夫婦同住，戶主不需要太多房間，亦沒有私隱度的問題，所以Dennis將兩房變成一房，而且睡房以玻璃作牆身，身處其中都不會感到侷促。此外，房間的陽光亦能透出大廳，光綫充足，亦能增加整體空間感。另一小心思就是，Dennis把梳妝枱藏在櫃組內，除了避免鏡子照到床的風水問題，平時亦可以把櫃門關上，看起來亦更整齊美觀。

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空間感這一大主旨在玄關位亦能體現到。因大門與大廳相連，為化解「開門見廳」的問題，玄關設有水泥柱屏風，不只解決風水問題，劃分出玄關位，水泥柱與牆身之間留有空隙，保留到空間感之餘，同時避免玄關光綫不足的問題。

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單位另一個裝修特點是，透過使用不同的材質劃分不同空間，首先，玄關及客飯廳位置分別運用水磨石地磚及木地板，除了明顯劃分不同位置，玄關是穿着鞋子的地方，水磨石地磚亦易於清潔。其次，飯廳牆身採用木紋膠板牆面，而客廳則與睡房相鄰，恰到好處地將兩個生活空間分開，但最巧妙的是，整個大廳均用上藝術漆，呈現水泥牆的質感，融合了「玻璃睡房」的黑鐵邊，營造出型格風格，令到客飯廳都能達至和諧的感覺。

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除此以外，單位亦採用了大量但深淺色不同的木紋飾板，如睡房地台、床頭櫃、窗枱、飯廳牆身，甚至連浴室都帶有木的元素，平衡了單位採用玻璃、水泥、黑色所帶來的冰冷感。

裝修費用清單

項目 費用（元） 清拆 4萬 泥水 9萬 油漆 8萬 水電 7萬 冷氣 2萬 木工 25萬 地磚及雲石 12萬 燈及家具 8萬 設計費 5萬 總共 共80萬元

註：連工包料設計及裝修

*資料及圖片由室內設計公司Ovvio Studio Limited提供

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